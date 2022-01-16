MLB／洋基外野解藥？媒體：不搶鈴木誠也 就是笨蛋

媒體認為洋基應積極出手搶下日職強打鈴木誠也，不然就太愚蠢了。（歐新社）

因逢MLB 封館，讓原先要以入札制度挑戰大聯盟的日籍強打鈴木誠也，成為交易被迫暫緩的苦主之一。不過不影響他的人氣，先前傳出至少有10支球隊有意網羅，讓他苦惱不知要選哪隊。其中洋基 更是被媒體點名，以他們球隊現況來看，若不懂得積極出手，那他們就是大笨蛋。

即便解除封館看似遙遙無期，但鈴木誠也在先前訪問中提到，仍會保持積極的心態，繼續等待挑戰大聯盟的機會，反駁外界要他回去日職打球的傳言。多支球隊也看好他的長打火力及多功能性守備，紛紛傳出將積極搶下這名自由市場僅存的頂級外野手之一，讓這名強打因不知該選哪隊「煩惱到睡不著」。

而《SNY》就指出，目前外野陣容堪憂的洋基，最好的解套方法，就是竭盡所能地搶下鈴木誠也，媒體還寫下重話，「若洋基毫無動作的話，那他們就是笨蛋。」

攤開洋基目前外野陣容，希克斯 （Aaron Hicks）近年受傷病折磨，狀態不是太好，能否健康打完一整季或傷後復出剩幾成功力都受到不少質疑。而賈吉（Aaron Judge）與賈羅（Joey Gallo）雖然去年球季守過中外野，但就守備能力來看並不是最佳人選。至於老將賈納（Brett Gardner）是否續留，狀況也不明，因此媒體認為若是能成功延攬這名日籍外野重砲，勢必能解決洋基的痛點。

若是洋基成功收編鈴木誠也，就是繼2014年田中將大後，歷時8年再次簽下日籍球員。若以打者的身分來看，則要回溯到2003加入洋基的傳奇球星松井秀喜，「酷斯拉」在7年的洋基生涯也創下不少功成名就。這兩位日籍球星都帶來不錯的效益，就看鈴木誠也未來有沒有機會跟進前輩的腳步。