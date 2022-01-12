MLB／曾締造金手套11連霸 大都會退休赫南德茲17號球衣

大都會隊宣布，將退休傳奇一壘手赫南德茲（Keith Hernandez）的17號球衣。(美聯社)

美職大都會 隊11日宣布，將退休 傳奇一壘手赫南德茲（Keith Hernandez）的17號球衣，日期定在美國時間7月9日，也是隊史第四位獲得背號退休榮譽的球員。

赫南德茲生涯17個球季，有7年效力於大都會隊，退休後從1999年開始又擔任大都會球評，生涯連續11年拿下金手套獎，為大聯盟一壘手紀錄，其中6座是在大都會隊時期拿下，大都會生涯打擊率2成97排名隊史第二。

「我很興奮。」赫南德茲表示：「這項特別的榮譽超越了人生長度，當老闆科恩（Steve Cohen）告訴我要退休背號時，我感觸很深，這是球隊能給予一名球員的最高榮譽，我也要感謝大都會球迷，從我1983年加入以來就一直支持我跟我的家人。」

在赫南德茲之前，大都會隊僅退休過席佛（Tom Seaver）的41號、皮亞薩（Mike Piazza）的31號以及庫斯曼（Jerry Koosman）的36號，大都會隊另外也退休了總教練哈吉斯（Gil Hodges）的14號、史坦格（Casey Stengel）的37號。

赫南德茲生涯入選過5次明星賽，在1986年幫助大都會隊奪冠，該季打擊率3成10，另有34支二壘打、13轟、83分打點以及國聯最多的94次保送。