MLB／天生吃運動飯…貝茲連12次全倒 保齡球又拿滿分

貝茲不僅是棒球界的翹楚，還在保齡球賽道上叱吒風雲。（Getty Images）

道奇 明星外野手貝茲（Mookie Betts）不僅是棒球界的翹楚，還在保齡球賽道上叱吒風雲，近日他一支完成300分滿分影片在網上被瘋傳。

事實上這並非貝茲首次展現過人的保齡球天分，早在2015年和2017年，他就參加過美國職業保齡球協會（PBA）的世界大賽 ，打出過3次滿分300分的成績。2019年又和職業保齡球選手瓊斯（Tommy Jones）搭檔，在NBA太陽明星後衛保羅（Chris Paul）主辦的名人邀請賽奪冠。

近日推特上瘋傳這支影片，畫面中顯示貝茲擊出12次全倒，完成300分滿分的「完全比賽」，貝茲對於自己在保齡球上的才華也毫不謙虛，在IG直呼自己是「300先生」。

現今道奇隊友里歐斯（Edwin Rios）、昔日隊友布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、馬瑞羅（Deven Marrero）也對貝茲的「球技」佩服的五體投地，在影片下方留言對他驚人的表現讚嘆不已。

貝茲完全體現天生吃運動這行飯這句話，除了棒球和保齡球，美式足球 、籃球也都難不倒他，身高雖175公分卻表演過灌籃秀，展現出驚人彈跳能力。