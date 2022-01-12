我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

MLB／天生吃運動飯…貝茲連12次全倒 保齡球又拿滿分

體育新聞組 / 綜合報導
貝茲不僅是棒球界的翹楚，還在保齡球賽道上叱吒風雲。（Getty Images）
貝茲不僅是棒球界的翹楚，還在保齡球賽道上叱吒風雲。（Getty Images）

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）不僅是棒球界的翹楚，還在保齡球賽道上叱吒風雲，近日他一支完成300分滿分影片在網上被瘋傳。

事實上這並非貝茲首次展現過人的保齡球天分，早在2015年和2017年，他就參加過美國職業保齡球協會（PBA）的世界大賽，打出過3次滿分300分的成績。2019年又和職業保齡球選手瓊斯（Tommy Jones）搭檔，在NBA太陽明星後衛保羅（Chris Paul）主辦的名人邀請賽奪冠。

近日推特上瘋傳這支影片，畫面中顯示貝茲擊出12次全倒，完成300分滿分的「完全比賽」，貝茲對於自己在保齡球上的才華也毫不謙虛，在IG直呼自己是「300先生」。

現今道奇隊友里歐斯（Edwin Rios）、昔日隊友布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、馬瑞羅（Deven Marrero）也對貝茲的「球技」佩服的五體投地，在影片下方留言對他驚人的表現讚嘆不已。

貝茲完全體現天生吃運動這行飯這句話，除了棒球和保齡球，美式足球、籃球也都難不倒他，身高雖175公分卻表演過灌籃秀，展現出驚人彈跳能力。

道奇 足球 世界大賽

上一則

場邊人語／晉級季後 底子要厚

下一則

NBA／厄文回歸後全能表現 對手主帥誇讚：技巧最佳控衛

延伸閱讀

MLB／大聯盟首位女教頭 波柯維琪領軍洋基低階1A

MLB／大聯盟首位女教頭 波柯維琪領軍洋基低階1A
MLB／小熊3A老闆賣掉球隊 發給員工60萬元獎金

MLB／小熊3A老闆賣掉球隊 發給員工60萬元獎金
MLB／老虎6年1.4億簽貝茲 游擊手補破網

MLB／老虎6年1.4億簽貝茲 游擊手補破網
民主黨盟友 要求白宮加強宣導抗通膨對策

民主黨盟友 要求白宮加強宣導抗通膨對策

熱門新聞

谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
網壇世界球王約克維奇。(美聯社)

球王約克維奇認了 明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

2022-01-11 22:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48
林書豪9日在CBA生涯首度得分掛0，還發生5次失誤，堪稱最慘一役。 新華社

CBA／林書豪0分5失誤淪「0來瘋」 球評：他在傷害球隊

2022-01-10 05:57
澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

2022-01-07 00:03

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因