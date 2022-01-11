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MLB／大聯盟首位女教頭 波柯維琪領軍洋基低階1A

體育新聞組／綜合報導
波柯維琪現年34歲，壘球選手出身，還曾是美職首位女性全職打擊教練。（美聯社）
波柯維琪現年34歲，壘球選手出身，還曾是美職首位女性全職打擊教練。（美聯社）

美國職棒總教練不再完全是男人的天下，洋基隊本季將聘用波柯維琪（Rachel Balkovec）領軍低階1A坦帕鰱魚隊，她也成為大聯盟體系有史以來首位女教頭，寫下空前紀錄。

波柯維琪現年34歲，過去是壘球選手，美職教練生涯從2012年紅雀隊體能教練起步，也待過太空人、白襪隊，2019年轉戰洋基，成為美職體系首位女性全職打擊教練，當時就是史上第一人，傳出接掌低階1A兵符更是轟動球界。

波柯維琪過去兩季主要任務是新人聯盟打擊教練，去年也是未來之星明星賽一壘指導教練，這個職務同樣是史上第一人，每次跨出重要一步都成焦點。

這位老資格女教練還曾指導荷蘭國家隊，也在澳洲職棒聯盟當過教練；她表示，責任十分重大，從來不曾放鬆，生涯早期時常碰到困擾，但能改變環境，一切都很值得。

馬林魚隊總經理伍佩琴是大聯盟史上首位女性領隊，過去也是大學女壘選手出身，曾經擔任洋基、道奇隊助理總經理，前年11月進入馬林魚高層；美國「運動畫刊」雜誌曾經專訪波柯維琪，她從不隱藏有一天想率領一支球隊的決心，2019年確定獲得全職打擊教練工作時，也曾寫信給伍佩琴，感謝她在美職體系長期耕耘，為女性後輩打開這條路。

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