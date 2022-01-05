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MLB／留下賈吉？媒體：洋基恐沒錢補強明星游擊手

體育新聞組╱綜合報導
洋基若想留下陣中強打賈吉，恐怕沒有更多薪資空間能砸在明星游擊手上。（Getty Images）
洋基若想留下陣中強打賈吉，恐怕沒有更多薪資空間能砸在明星游擊手上。（Getty Images）

洋基休賽期間多次表態希望能補強游擊手，不過根據美媒報導，洋基若想在下個賽季結束時留下陣中強打「法官」賈吉（Aaron Judge），恐怕沒有更多薪資空間能砸在明星游擊手上。

隨著席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）和貝茲（Javier Baez）已找到新東家，自由市場上還能全力進攻的游擊手僅剩柯瑞亞（Carlos Correa）與史托利（Trevor Story），不過《ESPN》專欄作家透露，洋基球團內部有在考慮網羅動家三壘手查普曼（Matt Chapman），並將他改造成游擊手。

「我猜洋基會從運動家手中挖來一名球員，舉例來說他們可以給查普曼一年合約，我知道他是游擊手，但他是可以改守游擊的，他的加入勢必能改善洋基在左半邊的防區，我知道洋基有在討論這件事，或許也有可能是歐森（Matt Olson），如此一來他們下季就有錢留下賈吉。」

查普曼在大聯盟守過10局游擊，過去在小聯盟和大學時期也曾擔任過游擊手，因此洋基若想將他移到游擊防區，不必擔心會有太多適應上的問題。

賈吉下季過後將成為自由球員，洋基若想留下這名巨砲，估計必須放棄身家身價起碼3億美元的柯瑞亞和1億美元的史托利。

洋基 柯瑞

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