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MLB／死臂事件與道奇生嫌隙？薛則澄清：我要求的

體育新聞組／綜合報導
薛則澄清季後賽頻繁出賽導致「死臂」事件，與道奇無關，是自己主動要求的。（路透）
薛則澄清季後賽頻繁出賽導致「死臂」事件，與道奇無關，是自己主動要求的。（路透）

MLB強投薛則（Max Scherzer）與大都會隊簽下新約時，拒絕回應道奇隊是否提出合約的問題，外界認為季後賽的「死臂」事件導致雙方產生摩擦，但薛則在接受「洛杉磯時報」訪問時澄清，「頻繁出賽是我自己要求的」。

去年季中薛則從國民隊轉戰道奇隊，之後繳出7勝0敗、防禦率1.98的成績，不過季後賽卻跌了一跤，先發、中繼兩頭燒，加上短天數出賽，出現手臂疲勞，導致國聯冠軍賽第六戰無法先發，最後也等不到第七戰就遭到淘汰。

球季結束後，3屆塞揚獎得主的薛則依舊搶手，最終與大都會隊簽下3年、1.3億美元合約，但他不願回應道奇隊是否爭取的問題，也談到季賽的低投球量導致他在季後賽出現「死臂」，讓外界懷疑是否與道奇隊產生嫌隙。

「我沒有怪罪道奇隊。」薛則在接受訪問時表示，或許自己沒有解釋清楚，但他在去年外卡戰只先發了4.1局，所以主動向總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊若有需要，自己願意從牛棚出發。

「對我來說，這次季後賽有點像2019年的狀況。」薛則說，根據當時經驗，自己能夠負擔季後賽短天數的出賽，所以才跟總教練說：「嘿，我有這麼做的經驗，我知道季後賽是什麼狀況，如果要我後援，可以把我擺在牛棚。」

至於季賽的低投球量導致「死臂」的談話，薛則也表示，自己只是在解釋可能的原因，主要是澄清自己手臂沒受傷，道奇隊在例行賽一直都很保護投手，而這也是好事，但也因為這個差距，自己誤判了還可以像2019年一樣，在季後賽負擔高投球量。

「我要承擔大多數的責任。」薛則表示，畢竟是自己向總教練提出可以短天數出賽，「我說了，但結果無法辦到，所以沒有人需要被責怪，這不是任何人的錯，只是我學了一課，這樣的狀況有可能發生。」

2019年薛則幫助國民隊拿下世界大賽冠軍的一年，他在例行賽先發27場、平均每場投103球，其中7場投到103球以上，2021年他在國民、道奇合計出賽30場、場均投94球。

「道奇球迷有權利對我不滿。」薛則說，因為自己出現「死臂」，所以被責怪也很正常，「到洛杉磯打球，就是要贏得世界大賽冠軍，我很懂。」

道奇 季後賽 大都會

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