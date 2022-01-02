我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

MLB／他才15歲 國民隊強打索托弟弟本季有望加盟大都會

聯合新聞網 / 綜合報導
國民隊強打少年索托（圖）的胞弟今年有望與大都會簽約。 路透
國民隊強打少年索托（圖）的胞弟今年有望與大都會簽約。 路透

據《Essentially Sports》報導，國民隊強打索托（Juan Soto）年僅15歲的弟弟埃利安（Elian Soto）將有望加盟大都會，而他日前也在推特放上自己穿著大都會隊練習衣訓練的影片，彷彿間接證實此事。

大聯盟今年的國際自由球員簽約將從15日展開，而埃利安日前在社群以「準備好迎接今年的挑戰了嗎？」為題，放上自己身穿大都會練習衣的影片，引發美媒關注。

目前美媒對埃利安的了解並不多，只知道他和哥哥索托一樣是名左打，可以守三壘或外野，最驚人的是，他今年只有15歲。

據消息人士指出，大都會將在7月2日與埃利安簽約，雖然看起來距今仍有一段時間，但年輕的他若能成為像索托一樣的強打者，未來將無可限量，兩人也有望在國聯東區互別苗頭。

索托在19歲時就初登大聯盟，是當年國聯最年輕的球員，在新人王票選僅次於勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。從打職棒第二年至今的3個球季都是年度MVP的有力候選人。「本壘板紀律」更是他最大優勢，上壘率已連2季在聯盟獨佔鰲頭，再加上優秀的長打能力，讓他生涯4年的標準化攻擊指數高達160。

大都會 社群 勇士

上一則

NBA／兩年不見手感依舊 湯普森練投連進24顆三分球

下一則

NBA／亞泰斯特喊簽「10分鐘合約」回歸 波許也想湊熱鬧

延伸閱讀

MLB／死臂事件與道奇生嫌隙？薛則澄清：我要求的

MLB／死臂事件與道奇生嫌隙？薛則澄清：我要求的
MLB／大谷獎不完 再奪美媒年度最佳球員 「無須討論」

MLB／大谷獎不完 再奪美媒年度最佳球員 「無須討論」
MLB／去年登上台將7冠王 張育成新球季有新目標

MLB／去年登上台將7冠王 張育成新球季有新目標
MLB／小熊3A老闆賣掉球隊 發給員工60萬元獎金

MLB／小熊3A老闆賣掉球隊 發給員工60萬元獎金

熱門新聞

北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（取材自央視、微博）

游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

2021-12-29 21:14
北京首鋼隊球員林書豪。(新華社)

林書豪坎坷2021還沒結束 CBA只得2分 寫個人新低

2021-12-31 03:36
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）

最想看到誰重返NBA？尼克被點名「考慮一下林書豪」

2021-12-26 09:23
詹姆斯已經連續7場比賽至少拿到30分。（路透）

NBA／詹姆斯扛中鋒打造紀錄之夜 主帥：比賽變更輕鬆

2022-01-01 09:23
Getty Images

NBA／湖人不續簽？傳湯瑪斯將成自由球員

2021-12-27 09:03

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95