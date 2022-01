MLB／他才15歲 國民隊強打索托弟弟本季有望加盟大都會

據《Essentially Sports》報導,國民隊強打索托(Juan Soto)年僅15歲的弟弟埃利安(Elian Soto)將有望加盟大都會 ,而他日前也在推特放上自己穿著大都會隊練習衣訓練的影片,彷彿間接證實此事。

Elian Soto (younger brother of Juan Soto) posted this workout video — wearing full #Mets gear — on Instagram.



Caption: "Are you ready for what's coming this year?" pic.twitter.com/xRs3MvUr1B