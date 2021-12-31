MLB名人堂／A-Rod染藥難洗白 邦茲、克萊門斯有機會

A-Rod名人堂得票率未過半。（Getty Images）

2022年棒球名人堂票選名單，堪稱是史上最具爭議的一次，名單內包含最後一年有票選資格的邦茲（Barry Bonds）與克萊門斯（Roger Clemens）等曾涉禁藥球星，至於多次捲入禁藥醜聞的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodríguez）則是第一年符合票選資格，雖然近年在媒體上有洗白跡象，不過從已揭露的票數推估，支持率仍相當慘澹。

本屆共有30人角逐名人堂，其中候選名單中有不少球員都曾陷入禁藥疑雲，飽受爭議。不過各家記者票選喜好倒是相當一致，都對於曾創下聯盟最長藥物禁賽紀錄的羅德里奎茲極其厭惡，甚至公開表示，「誰都可以商量，但就是不投給「A-Rod」。」

在最新公布的投票 結果，最後一年有票選資格的「禁藥雙雄」邦茲與克萊門斯，目前已有高達78.8%的支持率，很有機會衝破75%同意票門檻進入聖殿。反觀羅德里奎茲名人堂票選呈現一面倒的負評，只有42票、支持率是未過半的47.2%。其中記者葛蘭特（Evan Grant）就曾氣憤表示，「我永遠不會投票給A-Rod，並非他曾使用禁藥，而是在明知禁藥是愚蠢行為後，還被抓到禁賽整季，不僅賠上職業生涯還害慘球隊。」記者傑菲（Jay Jaffe）也提及，「比起其他曾涉險禁藥的球星，A-Rod可說是禁藥界的翹楚，反正他還有9年時間可以挑戰名人堂的機會，這次我先投給邦茲和克萊門斯。」

羅德里奎茲在2001年與遊騎兵簽下10年2億5200萬美元空前大約，成為當時身價最高的球員，2004年轉隊到洋基 後，又於2007年以10年2.75億美元續約，維持聯盟最高身價，也一度被看好能超越邦茲成為史上全壘打王。不料卻在2013成為聯盟處理邁阿密生技診所禁藥案的頭號標靶，2014年被遭大聯盟禁賽一整季，名聲就此一落千丈。雖然2015年復出後又有33轟與86分打點佳績，但2016球季又受困傷勢表現下滑，最終在合約還沒走完前被迫退役。

攤開羅德里奎茲生涯數據，可說是所向匹敵，不只全壘打數696轟、2086分打點兩數據位居聯盟史上第四，安打數3115支（史上第22）與WAR值117.5（史上第16）等都是入選必備，即使近年在媒體擔任球評工作獲得好評，名聲有洗白趨勢，但註定有擦不去的禁藥案汙點下，想在首年票選就入選恐怕不容易，目前票選結果也是如此。