MLB／一壘手門檻高 4球星難進名人堂

費爾德、哈沃德、莫諾與塔薛爾拉（由左至右）這四位2000年代名震一時的一壘手，因生涯顛峰期太短、累積數據不夠漂亮，媒體認為恐怕難以入選名人堂。（歐新社）

每年一到年底球迷開始將目光投向名人堂票選，近日大聯盟也公布2022年獲得候選資格球員，由於一壘手門檻高競爭相當激烈，《CBS Sports》指出有四位球員恐怕無緣叩關古柏鎮。

第一位就是最年輕50轟紀錄保持人費爾德（Prince Fielder），他12年的職棒生涯一共入選6屆明星賽，獲得3座銀棒獎，2015獲得東山再起獎，曾經也3度入選MVP前四名，6個賽季打下100分打點，9個賽季達成157場以上出賽，可惜因頸部傷勢2016年宣布退休 ，由於年資過短，想要挑戰名人堂變得相當有難度。

霍華德（Ryan Howard）恐怕也將會是名人堂一大遺珠，他的全盛時期落在2004年到2011年，這段期間他一共出賽1027場，敲出了286支全壘打和.560的長打率，其中2005年贏得新人王，隔年再奪下MVP，並以58轟創下費城 人單季全壘打紀錄。然而2011年的國聯分區賽成為霍華德生涯急轉直下的轉捩點，由於左腳阿基里斯腱斷裂，霍華德回到球場後身手卻已不如當年，2018年宣布退休。

2006年拿下美聯MVP的雙城強打摩諾（Justin Morneau）也被點名，當年靠著他的重砲火力，和雙城另一名看板球星茂爾（Joe Mauer）合組「M＆M男孩」，MVP球季繳出34支全壘打、130分打點、.321打擊率的成績，以些微差距擊敗洋基 核心人物基特（Derek Jeter），但後來幾年因打擊能力下滑，先被交易到海盜，隔年又被換到落磯，2016年再轉戰白襪，最終在2018年無奈選擇退休。

最後一位是生涯共獲得5次金手套獎及3次銀棒獎的塔薛爾拉（Mark Teixeira），有著優越的長打火力及出色的守備實力，2009年更隨著洋基奪下世界大賽冠軍，也是史上第5位「左右開弓」能敲出400轟的打者，本來看似有著一帆風順的名人堂之路，卻在2012年開始被病魔纏身，在他剩餘的職業生涯裡，單季出賽數從未超過123場，2013年幾乎整季缺席，儘管日後仍成功重返賽場上，卻難以繳出符合身價的成績，於是在2016年告別美職舞台。