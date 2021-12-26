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MLB／盤點最划算交易 紅襪「接收老爹」晉身頂尖球隊

記者藍宗標／綜合報導
歐提茲。（美聯社）
歐提茲。（美聯社）

美國正處聖誕節假期，大聯盟官網推出30支球隊在隊史上收到的最大禮，紅襪隊毫無疑問就是2003年從雙城隊「收到」歐提茲（David Ortiz），徹底改變球隊命運。

「老爹」歐提茲1997年從雙城展開大聯盟生涯，待到2002年季後遭釋出，儘管打了455場比賽，但被評估容易受傷而遭放棄，紅襪隔年以125萬美元簽人；或許所有人都沒想到，這筆毫不起眼的交易，後來竟讓紅襪變成大聯盟頂尖球隊之一，甚至改變波士頓體壇。

歐提茲在雙城6季出現58支全壘打，轉戰紅襪14季有10季至少30轟，2006年更以54轟、137分打點奪下美聯雙冠王，2016年生涯最後一季還以40歲之齡攻下127分打點，抱回生涯第3座打點王。

紅襪在1918年奪下世界大賽冠軍後，苦等到2004年終於破咒，歐提茲效力期間，分別在2004、07、13年戴上冠軍戒，生涯20年累積541支全壘打，史上排名17。

歐提茲生涯總收入逼近1億6000萬美元，在紅襪16季締造483轟紀錄，隊史名列第2，只落後威廉斯（Ted Williams），這位傳奇球星效力紅襪19年出現521轟。

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