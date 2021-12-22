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MLB／擊敗各運動傳奇巨星 大谷MVP賽季被評史上最偉大

聯合新聞網 / 綜合報導
Sporting News選出歷史上50大賽季表現，勇奪第一名的就是「二刀流」大谷翔平今年所繳出史詩級的表現。(Getty Images)
Sporting News選出歷史上50大賽季表現，勇奪第一名的就是「二刀流」大谷翔平今年所繳出史詩級的表現。(Getty Images)

Sporting News選出歷史上50大賽季表現，從美國四大運動到大學賽事都包含在評比範圍內，而勇奪第一名的就是「二刀流」大谷翔平今年所繳出史詩級的表現。

文中提到大谷翔平完全改變了大家對棒球比賽的看法，他不是歷史上第一位打者和投手身分並進的球員，卻無疑是首位能把兩者都做到極致的選手，竟然能夠完成單季炸裂46轟、同時三振對手156次，最終不但拿下美聯MVP，也有被入圍塞揚候選名單。

天使總教練梅登（Joe Maddon）也表示：「唯一能夠與大谷相提並論的就是貝比魯斯（Babe Ruth）」、「我從來沒有看過這麼狂的賽季表現。」

大谷翔平在這項評比中擊敗了許多傳奇般的人物，如第二名的傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）有著單季50.4分、25.7籃板的魔鬼成績，第三名的冰球傳奇巨星葛瑞茲基（Wayne Gretzky）80場內達成92個進球、120助攻、212分，第四名的高爾夫好手老虎伍茲（Tiger Woods）一年拿下3個大賽冠軍、20個錦標賽中有17次以前10名作收。

大谷翔平 老虎伍茲 入圍

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