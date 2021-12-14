MLB／「三刀流」好手加盟 與大谷翔平共舞

羅倫佐。（取材自Instagram）

29歲「三刀流」好手羅倫佐（Michael Lorenzen）在封館前獲得天使 隊1年700萬美元合約，據「The Athletic」報導，下個賽季他將與大谷翔平 一同進入先發輪值，堪稱「二刀流」與「三刀流」共舞。

羅倫佐在2013年以第一指名之姿加盟紅人，2015年初登大聯盟至今，以投手身分出賽295場，拿下23勝23敗、防禦率4.07，不過他上個主要當先發投手的賽季是2015年，此後大多是以牛棚投手身分出賽。

羅倫佐也保持每年都上場打擊，生涯321場打者身分出賽，打擊率.233，並有7轟、24分打點以及5次盜壘成功，OPS.710。

除了投、打二刀流外，羅倫佐還能「守」，他擔任中外野手出賽22場、守81局；右外野手守6場、6局；左外野手守8場、9局，可謂功能性超越大谷翔平的「三刀流」。

據報導，天使隊已確定將羅倫佐排進先發輪值，他自信地說：「我比以前更聰明、也累積了更多經驗，相信不管在先發還是牛棚，我的球都是一樣的。我現在甚至覺得，我當先發會比牛棚還要強。」

打者部分，天使尚未明確告知羅倫佐是否有打擊機會，不過他已向主帥梅登（Joe Maddon）表達意願，表示會做好鎮守中外野的準備，他說：「如果我能（以打者身分）幫助球隊，我會做好準備。」