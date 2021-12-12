MLB／達比修有瘋手遊 砸1萬美元只為抽這張卡

教士隊日籍強投達比修有。（美聯社）

教士隊「混血王子」達比修有是手機 遊戲「野球魂A」的愛好者，他近日在推特 上秀出自己為了抽到一張前橫濱DeNA好手多村仁志的卡，竟砸下115萬日圓（約1萬美元）抽卡3500次，令網友替他捏把冷汗：「『課』那麼多不會被老婆罵嗎？」

身為手遊的「高課」玩家（指花大量的金錢在遊戲上），達比修有在「野球魂A」同樣大手筆，他在推特放上自己抽到多村仁志的遊戲截圖並寫道：「因為多村仁志一直都對我很好，所以我決定一定要把他抽出來，最後就變成這樣了。順帶一提，我也還沒抽到佐藤達也（前歐力士球員）。」

由於10連抽要花費遊戲內的「魂」250魂，達比修有共花了350次的10連抽才抽到，代表他得花費8萬7500魂。若沒有特價活動，遊戲中CP值最高的買法是用1萬日幣買760魂，換算下來達比修有這次「狂課」了約115萬日圓。網友除了膜拜這位超級大戶，也有人問達比修有「課」那麼多不會被老婆罵嗎？他回應「也許會吧，我不知道」並配上笑到哭的表情符號。