MLB／接班三振王萊恩？ 克蕭去當遊騎兵聲浪高漲

美媒看好克蕭若下季從德州出發，將有機會成為遊騎兵傳奇球巨星萊恩的接班人。 （路透資料照片）

大聯盟今年賽季已經結束超過一個月，目前甚至處於封館狀態，但道奇 王牌克蕭（Clayton Kershaw）下一站究竟會在何處展開仍是一團謎，日前討論他將轉戰遊騎兵的聲浪不斷，連美媒都認為若他下季從德州 出發，將有機會成為遊騎兵傳奇球巨星萊恩（Nolan Ryan）的接班人。

名人堂球星萊恩在美職的生涯長達27年，以強勁的快速球出名，最快能投出100.9英里的速球，因此享有「特快車萊恩」的稱號，儘管生涯晚期他已邁入40大關，球速仍能來到95英里。

除了能夠催球速之外，萊恩生涯的功績不勝枚舉，萊恩一共8度入選明星賽，生涯一共投出5714次三振，高居史上第一，領先第二名的「巨怪」藍迪強森（Randy Johnson）多達839次，是大聯盟史上首位生涯超過5000次三振的投手。

除此之外，萊恩生涯投出過7場無安打比賽，比任何大聯盟投手都至少多了3場。他也投出過12場1安打的比賽，同樣高居史上第一。

萊恩生涯最後四年決定在遊騎兵度過，靠著自己多年累積的經驗盡可能幫助到球隊，而同樣也堪稱當代最偉大的投手之一，美媒認為克蕭也有可能選擇加入遊騎兵，試圖留下和萊恩一樣的豐功偉業，再加上克蕭又是德州人，近日更是喜迎第4個孩子誕生，加增添不少入遊騎兵的可能性。