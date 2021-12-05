MLB／挽救豪門球隊 媒體分析封館結束後洋基必做5件事

相較於大都會、遊騎兵等隊，洋基目前還沒有太大動作的補強。 Getty Images

今年休賽季本該是已長達12年未打進世界大賽的洋基 重整步伐的好時機，但如今卻遭遇大聯盟封館，補強、談約被迫陷入停擺，美國媒體《SNY》就撰文分析，待封館結束後，洋基球團的5件待辦事項。

洋基的首要任務一定是找到游擊手，因為托瑞斯（Gleyber Torres）是二壘手，烏謝拉（Gio Urshela）是工具人，只有在不得已的情況下才擔任游擊手，勒梅休（DJ LeMahieu）在2014年後就沒有守過游擊，現在只能守三壘。而游擊手FA大物中，席格（Corey Seager）、貝茲（Javier Baez）已經被簽走，只剩下柯瑞 亞（Carlos Correa）和史托瑞（Trevor Story）。

接下來是一壘手，洋基在季中找來重砲手瑞佐（Anthony Rizzo），但他8月份時確診，沃特（Luke Voit）補上他的位置，但美媒提到，一壘手應該要是個強打棒，而且洋基缺左打，因此該篇報導點名瑞佐、奧爾森（Matt Olson）、弗里曼（Freddie Freeman）應該會是洋基補強的對象。

中外野防區也是洋基可著手補強的方向，雖然老將賈德納（Brett Gardner）今年繳出不錯的成績單，但已38歲的他未來還能維持這樣水準嗎？而希克斯 （Aaron Hicks）自2016年加入洋基後，只有2個賽季打滿100場，2020年縮水賽季60場出賽54場，美媒提到，希克斯擁有良好的運動能力，但他一直受傷也不是辦法，總不能讓史坦頓（Giancarlo Stanton）一直擔任外野手吧。

除此之外，美媒也點名洋基應該和「法官」賈吉（Aaron Judge）簽下延長合約，因為他今年整季除了7月時因確診新冠肺炎缺陣外，其餘時間身體狀況都良好，而且他本季成績相當優異.287/.373/.544， WAR值高達6.0。

最後一點不算是洋基的壞消息，他們的先發投手在2021年賽季的防禦率為3.91，在全聯盟排名第十，而從7月5日後的平均防禦率3.67更是聯盟第五。明年賽季，洋基的一號先發肯定還是柯爾（Gerrit Cole），而洋基陣中還有許多優異的中繼投手，但哪些人該進入先發輪值、哪些人該繼續留在牛棚，則是教練團接下來要思考的問題。