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MLB／道奇球場外野變成溜冰場 投手牛棚坐著聖誕老人

中央社／洛杉磯4日專電
休季期間，MLB洛杉磯道奇隊舉辦聖誕假期活動，在外野設置溜冰場。（中央社）
休季期間，MLB洛杉磯道奇隊舉辦聖誕假期活動，在外野設置溜冰場。（中央社）

美國冬季不打棒球，但球迷對主場球隊的熱愛沒有冬眠，聖誕節也要到球場過。洛杉磯道奇球場在外野草皮設置溜冰場、投手練投牛棚坐著聖誕老人，邀球迷感受聖誕氣氛。

在道奇賽事轉播擔任場邊記者的克絲坦‧華森（Kirsten Watson）2日接受中央社訪問說：「我們超愛道奇隊，這裡就是我們的家。在這個重新整建的外野廣場，我們希望球季結束之後，球迷與家人在這裡共度假期。」

位在山丘上的道奇球場今年啟用造價1億美元的新大門，外野看台後方打造多功能廣場，設置飲食攤位和大型雕塑；球季過後，這個廣場11月底展開為期一個月的聖誕節活動（Dodgers Holiday Festival）。

加州冬季平地不下雪，居民在商場、車站、住家院子等戶外空間，透過七彩燈飾、聖誕樹布置感受假期氣氛。夏天人潮擁擠的道奇球場，到了冬天也加入聖誕裝飾的行列，設置燈光秀、人造雪和大型聖誕樹。

MLB洛杉磯道奇隊舉行聖誕節活動，在傳奇名將羅賓遜（Jackie Robinso...
MLB洛杉磯道奇隊舉行聖誕節活動，在傳奇名將羅賓遜（Jackie Robinson）的雕像之前設置大型聖誕樹。（中央社）

本來是明星外野手貝茲（Mookie Betts）、貝林格（Cody Bellinger）接高飛球的外野如今變成一座溜冰場；草皮與全壘打牆之間的紅土警戒區，搭起了千百顆小燈泡組成的星光步道；原本是投手練投的牛棚，現在坐著聖誕老公公，等著與球迷合影。

觀眾席上方，道奇球場最具特色的六角型大螢幕，原本用來呈現比賽數據、精彩重播，現在拿來播放聖誕節圖案。活動一直進行到12月31日，預計每晚吸引600人以上進場，門票16美元。

道奇隊在台灣擁有高知名度，歷年來陳金鋒、郭泓志、胡金龍、曹錦輝等球員穿道奇藍白戰袍站上大聯盟。透過中央社的鏡頭，克絲坦．華森向台灣球迷致意：「全世界的道奇球迷，特別是台灣球迷，我們非常感謝你們的支持，祝你們佳節快樂。」

凱文（Kevin）和林西（Lindsey）這對夫妻帶著兩個孩子一起參加活動。凱文笑說，小朋友現在很興奮，急著要去外野的牛棚區看聖誕老公公，他自己很高興能夠站在棒球場內。林西說：「在這麼漂亮的棒球場享受聖誕，真是一個美好的夜晚。」

道奇 聖誕節 加州

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