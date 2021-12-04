MLB官網撤大頭照 球員貼無臉照嘲諷

部分大聯盟球員在推特上換上無臉人頭照嘲諷大聯盟官網撤下他們的大頭照舉動。（取材自推特）

新版勞資協議始終無法定案，大聯盟也在正式下令封館，所有球員簽約與交易頓時停擺，大聯盟官網也暫時將現役球員的肖像大頭照與精彩影音撤下，此舉引來部分球員覺得有趣，紛紛跟進官網、將社群 的頭貼改為「無臉」空白照。

勞資雙方在截止日前依舊無法取得共識，大聯盟也面臨26年來首度封館，不但球員無法使用球場設施與服務，自由市場也將全面停擺。除此之外，因球員肖像權屬於勞方，大聯盟官網也立即將所有現役球員的照片、相關報導下架，以免觸犯法律問題，此外球團也暫時不能使用球員姓名作為宣傳、販賣周邊商品等。

部分球員對於照片無預警被撤下感到不是滋味，紛紛將自己社群頭貼改為「無臉」空白照，嘲諷意味濃厚。首批更換頭貼的球員包括大都會後援投手威廉 斯(Trevor Williams)、沃克(Taijuan Walker)、白襪投手吉歐利托(Lucas Giolito)、教士投手馬斯葛洛夫(Joe Musgrove)、洋基投手泰隆(Jameson Taillon)等人。

而今年助勇士 奪冠的牛棚大將馬茲克(Tyler Matzek)更將推特個人簡介改為「前亞特蘭大勇士68號投手(目前為止，感謝羅伯叔叔)」，意在嘲諷聯盟主席曼佛瑞德。

帶動更換無臉頭貼風潮的威廉斯透過ESPN表示，這不是有計畫的行動，一開始只是球員群組間的笑話，沒想到卻帶動風潮，「這只是迷因(meme)，我們只是仿效大聯盟，沒這麼嚴肅。」隊友梅伊(Trevor May)也說「這只是用有趣的方式告訴外界，聯盟少了我們什麼都不是。」

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）則在記者會出面解釋，撤下球員的照片不是不爽球員工會，只是為了遵守聯邦勞動法規，才迫於移除所有球員肖像。