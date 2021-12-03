我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

MLB／投得不夠…薛則：季後賽「死臂」 道奇害的

體育新聞組／綜合報導
薛則自爆季後賽「死臂」背後主因。（Getty Images）
薛則自爆季後賽「死臂」背後主因。（Getty Images）

剛與大都會簽下3年1.3億美元肥約的塞揚強投薛則（Max Scherzer），被媒體揭露在季後賽呈現「死臂」的主因。據報導，是道奇限制他的投球次數，使他手臂沒有獲得良好適應，才會導致「死臂」慘況。

薛則在季後賽手臂可說是燃燒得相當完全，先是打贏外卡戰，國聯分區賽扛完第G3先發後，又「中二日」在第G5於登板關門，接著休息2天後再於國聯冠軍賽G2先發，在賽後他也坦承手臂已呈現死亡狀態。會造成如此悲慘的情況，罪魁禍首就是道奇自己。

據《The Athletic》的記者吉羅利（Britt Ghiroli）指出，道奇為了讓薛則在季後賽有充足的體力，而限制了他的投球次數，此舉也造成他投球和耐操能力弱化，因而出現過度疲勞的狀況。吉羅利也提到，薛則過往效力國民，每5天就要投110球，仍能在冠軍賽扮演關鍵角色，投出頂級的水準。

現年37歲的薛則，雖然季後賽呈現「死臂」狀態，但在國民與道奇合計賽季中，主投179.1局拿下15勝4敗，防禦率2.46的優質成績，並獲得塞揚獎投票第三。而今年加盟大都會也將與狄葛隆(Jacob deGrom)組成巨投雙人組，勢必會在大聯盟戰場上掀起一波腥風血雨。

道奇 季後賽 大都會

上一則

場邊人語／終於叫號 表現正好

下一則

NBA／被小鮑爾嚇出冷汗 字母哥交換球衣鼓勵

延伸閱讀

MLB／大聯盟26年來封館危機 勞資協議談不攏

MLB／大聯盟26年來封館危機 勞資協議談不攏
MLB／「薪資談不攏」勞資談判破裂 2日起全面封館

MLB／「薪資談不攏」勞資談判破裂 2日起全面封館
MLB／薛則3年1.3億天價轉戰大都會 登史上均薪最高

MLB／薛則3年1.3億天價轉戰大都會 登史上均薪最高
MLB／天使簽回「守護神」伊格列西亞斯 繼續為大谷守勝

MLB／天使簽回「守護神」伊格列西亞斯 繼續為大谷守勝

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

2021-12-02 19:45
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05
中國組合王曼昱、孫穎莎成功衛冕女雙冠軍。（路透）

桌球世錦賽／中國贏日本 王曼昱、孫穎莎衛冕女雙冠軍

2021-11-29 19:25

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明