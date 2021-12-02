MLB／天使簽回「守護神」伊格列西亞斯 繼續為大谷守勝

天使以4年5800萬美元合約，簽回陣中守護神伊格列西亞斯。 （路透）

根據最新消息指出，天使 以4年5800萬美元合約，簽回陣中守護神伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)，至少確認最後一道防線是可靠的。

身為天使終結者，伊格列西亞斯本季出賽65場繳出7勝5敗並有34次救援成功、投出70局飆出103K、自責分率2.57、每局被上壘率0.93，跟他相同角色的球員相比，各項數據都算名列前茅，因此季末也以救援投手身分，與大谷翔平 一同入選年度最佳陣容第二隊，他也將繼續守護「投手大谷」的勝利。

天使休賽期間有設法補強投手輪值的不足，先是以1年2100萬美元網羅強投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），隨後又以2年1700萬美元簽下後援左投盧普（Aaron Loup），更再奪下同樣也是二刀流的投手羅倫佐（Michael Lorenzen）。

伊格列西亞斯原先拒絕了天使的合格報價成為自由球員，不過最終還是回到天使的懷抱，目前合約細節尚未公布，只知道天使估計會以4年5800萬美元留住伊格列西亞斯，若確定合約金額為此，伊格列西亞斯將會成為下季第三高 薪的終結者。