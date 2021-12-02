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MLB／「薪資談不攏」勞資談判破裂 2日起全面封館

體育新聞組／綜合報導
MLB勞資談判破裂，2日起全面封館。（美聯社）
MLB勞資談判破裂，2日起全面封館。（美聯社）

MLB聯盟官方和MLB球員工會在1日午夜，新集體談判協議（CBA）截止期限前幾個小時就暫停談判，沒有達成新協議。MLB即將出現自1994年大罷工後、27年來的首度封館。

本周雙方每天都在達拉斯郊外一家酒店開會，但在關鍵經濟問題上分歧仍然很大。

據媒體報導，聯盟談判代表在美東時間下午2時30分後不久離開談判所在的酒店。消息人士證實，聯盟代表預計1日不會再重新會談。現有CBA將於晚上11時59分截止，但長期以來普遍預期是，雙方不太可能在此之前達成新協議。

MLB聯盟上周最後一次就核心經濟問題提出建議。工會本周稍早提出回應。聯盟1日沒有再反應。

目前可能的狀況是一旦CBA到期，球隊老闆將宣布採取全面封館行動，這將凍結所有涉及工會成員的休賽期活動。

就在最後一次談判會議前幾個小時，球員工會領袖、紐約大都會隊新任王牌薛則（Max Scherzer）透過Zoom在簽約新聞發布會發表談話指出：「封館似乎是很可能的結果。」

雙方最大的爭議癥結點是錢。球員們認為當前的經濟環境加上賽制規畫，導致年輕球員在最能發揮的黃金歲月中只能領到明顯低薪，一旦成為自由球員又不能得到合理報價。

聯盟官方則提出擴大季後賽規模、國際選秀、以工資底線配合奢侈稅上限，以及對自由球員年限全面改革，以WAR演算法取代仲裁。

上次封館要追溯到1994-95賽季，當時停賽將近七個半月，該季的季後賽和世界大賽也因此取消。

大聯盟總裁曼佛瑞（Rob Manfred）日前表示，即使進入封館狀態，勞資雙方的談判進度仍然會逐步前進，這與勞資撕破臉的封館罷工不同，只是延長談判而已。

MLB 季後賽 罷工

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