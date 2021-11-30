MLB／錦上添花 大谷翔平再獲最佳指定打擊

大谷又得獎了！。（路透）

MLB 官網29日宣布，今年以「二刀流」身分不斷獲獎的大谷翔平 再拿下「馬丁尼茲傑出指定打擊獎」（Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award）。

27歲的大谷擊敗其他幾位重砲競爭者，包括休士頓太空人隊的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、波士頓紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）和坦帕灣光芒隊的克魯茲（Nelson Cruz）。這是大谷第一次獲得該獎項。

這個年度指定打擊獎創建於1973年，當年美聯引入了DH制度。並於2004年為紀念馬丁尼茲而予以冠名。大谷也是第一位獲得該獎項的天使隊球員。

大谷翔平是2021年美聯MVP，在155場比賽中打出0.257/.372/.592的成績，有46支全壘打、26支二壘打、8支三壘打、26次盜壘、103個得分和100個打點。他在其中126場比賽擔任指定打擊，並在其中20場登板主投，另外在對陣國聯球隊的9場比賽中擔任代打。他成為跨聯盟史上第一位單一賽季至少擁有45支全壘打、25次盜壘和5支三壘打以上的球員，展現出令人難以置信的力量和速度的結合。

在獲得這個獎項之前，大谷已以指定打擊角色獲得銀棒獎（Silver Slugger），並被評為年度最佳陣容中的指定打擊。他還被美國 職棒球員工會（MLBPA）、美國棒球協會、棒球文摘和體育新聞評為年度最佳球員。此外，在世界大賽期間，他還獲頒MLB主席歷史成就獎。