我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

MLB／錦上添花 大谷翔平再獲最佳指定打擊

體育新聞組／綜合報導
大谷又得獎了！。（路透）
大谷又得獎了！。（路透）

MLB官網29日宣布，今年以「二刀流」身分不斷獲獎的大谷翔平再拿下「馬丁尼茲傑出指定打擊獎」（Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award）。

27歲的大谷擊敗其他幾位重砲競爭者，包括休士頓太空人隊的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、波士頓紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）和坦帕灣光芒隊的克魯茲（Nelson Cruz）。這是大谷第一次獲得該獎項。

這個年度指定打擊獎創建於1973年，當年美聯引入了DH制度。並於2004年為紀念馬丁尼茲而予以冠名。大谷也是第一位獲得該獎項的天使隊球員。

大谷翔平是2021年美聯MVP，在155場比賽中打出0.257/.372/.592的成績，有46支全壘打、26支二壘打、8支三壘打、26次盜壘、103個得分和100個打點。他在其中126場比賽擔任指定打擊，並在其中20場登板主投，另外在對陣國聯球隊的9場比賽中擔任代打。他成為跨聯盟史上第一位單一賽季至少擁有45支全壘打、25次盜壘和5支三壘打以上的球員，展現出令人難以置信的力量和速度的結合。

在獲得這個獎項之前，大谷已以指定打擊角色獲得銀棒獎（Silver Slugger），並被評為年度最佳陣容中的指定打擊。他還被美國職棒球員工會（MLBPA）、美國棒球協會、棒球文摘和體育新聞評為年度最佳球員。此外，在世界大賽期間，他還獲頒MLB主席歷史成就獎。

MLB 美國 大谷翔平

上一則

MLB／挾塞揚獎光環 瑞伊加盟水手

下一則

MLB／史上最高…薛則捧4530萬年薪 前進大都會

延伸閱讀

MLB／大谷翔平明年會更好？專家看衰：機率僅12%

MLB／大谷翔平明年會更好？專家看衰：機率僅12%
MLB／大谷能否再破史詩級球季紀錄？專家：僅12％機率

MLB／大谷能否再破史詩級球季紀錄？專家：僅12％機率
MLB／大谷翔平目標在更高 接連婉拒日本頒獎給他

MLB／大谷翔平目標在更高 接連婉拒日本頒獎給他
MLB／年度最佳陣容 大谷翔平包辦兩獎 史上第一人

MLB／年度最佳陣容 大谷翔平包辦兩獎 史上第一人

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過湖人卻能藉機省下約53萬美元。(路透)

NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

2021-11-23 07:43
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter，圖）20日針對彭帥事件投書「華爾街日報」（WSJ）批評，數十年來，面對中國侵犯人權的行徑，西方運動員、名人和企業一直保持沉默。美聯社

聲援彭帥籲抵制北京冬奧 康特：原則價值更甚金牌

2021-11-22 13:13
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

2021-11-25 08:31

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼