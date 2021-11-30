MLB／史上最高…薛則捧4530萬年薪 前進大都會

薛則加盟大都會。（路透）

紐約大都會 隊29日宣布不僅將成新賽季的重要競爭者，而且可能延續數季。多位消息人士透露，大都會隊採取近幾十年來少見的大膽舉動，與3屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）原則上簽訂為期3年、價值1.3億元的合約。

大都會隊尚未確認交易正式成立，因對2年後跳出合約的選擇權尚未談定。但更重要的是，薛則將與兩屆塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom）組成的先發輪值陣容，形成MLB 史上最具主宰力的雙人投手組合之一。從更廣泛角度來看，它代表大都會隊繼續努力成為MLB的代表性球隊之一，能夠隨時簽下任何自由球員。

在這個休賽期，大都會隊已經拋出2.545億元的保證合約，包括薛則的MLB史上最高年薪4530萬元，這使大都會隊全隊薪資在大聯盟居首，為1989年以來首見。1989年球季開幕戰時的全隊薪資為2130萬元，只比明年全明星賽前薛則的薪水少一點。

然而，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）並不是為了花錢而追求工資。他打算最快在2021年爭奪世界大賽冠軍，並且有薛則加盟，大都會隊的機會比一周前更高。

薛則本賽季分別效力國民隊和道奇 隊，以2.46自責分率繳出15勝4負的戰績，雖曾因腹股溝和二頭肌受傷而缺戰，但在健康情況下表現出色。他生涯戰績為190勝97負，先後轉戰響尾蛇、老虎、國民和道奇，自責分率為3.16。

37歲的他最新醫療報告顯示背部和肩部有問題，但似乎並不影響其表現。與20多歲時相比，他在30多歲時的勝場數更多，自責分率更低。他職涯主投2536.2局，在現役投手中排名第四，僅次於葛蘭基（Zack Greinke）、韋蘭德（Justin Verlander）和萊斯特（Jon Lester）。他季後賽主投128.2局，10月的自責分率為3.22，自2019年來更低至2.31。在季後賽期間，他登場主投的10場比賽，效力的球隊贏了8場。