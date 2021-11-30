MLB／10年3億肥約 游騎兵綁定席格

遊騎兵大手筆綁定席格。（路透）

繼20年前高薪簽下游擊手「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後，遊騎兵隊再次大手筆與游擊手席格（Corey Seager）達成為期10年、價值3.25億元的合約。

MLB官網引述消息人士的話說，游騎兵隊尚未確定合約，有關限制非交易條款尚未談定。游騎兵隊前一天才與內野手塞米恩（Marcus Semien）達成為期7年的合約。

27歲的席格是2020年世界大賽 和國聯冠軍系列賽的MVP。在2020年季後賽 期間，他以0.328/.425/.746的打擊三圍帶領道奇 隊拿下世界大賽冠軍。

但是，即使席格的交易與A-Rod相提並論，但兩者還是有顯著的不同。 2001年，遊騎兵隊並沒有專為A-Rod打造最佳陣容。雖A-Rod在3年合約期間表現出色，在2003年贏得美聯MVP，但游騎兵隊每個賽季勝率都低於0.500。

但游騎兵隊棒球營運總裁丹尼爾斯（Jon Daniels）和經理楊恩（Chris Young）決心讓這次有所不同。到目前為止，它的手筆不小，據報導，除了席格和塞米恩外，還與右投葛雷（Jon Gray ）簽下4年合約。