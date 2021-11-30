我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

MLB／10年3億肥約 游騎兵綁定席格

體育新聞組／綜合報導
遊騎兵大手筆綁定席格。（路透）
遊騎兵大手筆綁定席格。（路透）

繼20年前高薪簽下游擊手「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後，遊騎兵隊再次大手筆與游擊手席格（Corey Seager）達成為期10年、價值3.25億元的合約。

MLB官網引述消息人士的話說，游騎兵隊尚未確定合約，有關限制非交易條款尚未談定。游騎兵隊前一天才與內野手塞米恩（Marcus Semien）達成為期7年的合約。

27歲的席格是2020年世界大賽和國聯冠軍系列賽的MVP。在2020年季後賽期間，他以0.328/.425/.746的打擊三圍帶領道奇隊拿下世界大賽冠軍。

但是，即使席格的交易與A-Rod相提並論，但兩者還是有顯著的不同。 2001年，遊騎兵隊並沒有專為A-Rod打造最佳陣容。雖A-Rod在3年合約期間表現出色，在2003年贏得美聯MVP，但游騎兵隊每個賽季勝率都低於0.500。

但游騎兵隊棒球營運總裁丹尼爾斯（Jon Daniels）和經理楊恩（Chris Young）決心讓這次有所不同。到目前為止，它的手筆不小，據報導，除了席格和塞米恩外，還與右投葛雷（Jon Gray ）簽下4年合約。

世界大賽 道奇 季後賽

上一則

場邊人語／找到漏洞 致勝行動

下一則

MLB／挾塞揚獎光環 瑞伊加盟水手

延伸閱讀

MLB／大谷翔平明年會更好？專家看衰：機率僅12%

MLB／大谷翔平明年會更好？專家看衰：機率僅12%
MLB／紅襪補強輪值投手 簽前國聯冠軍賽MVP

MLB／紅襪補強輪值投手 簽前國聯冠軍賽MVP
MLB／大谷不會連莊？ 明年MVP預測 ESPN押寶楚奧特

MLB／大谷不會連莊？ 明年MVP預測 ESPN押寶楚奧特
MLB／明年MVP超前預測 ESPN押寶「大谷隊友」

MLB／明年MVP超前預測 ESPN押寶「大谷隊友」

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過湖人卻能藉機省下約53萬美元。(路透)

NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

2021-11-23 07:43
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter，圖）20日針對彭帥事件投書「華爾街日報」（WSJ）批評，數十年來，面對中國侵犯人權的行徑，西方運動員、名人和企業一直保持沉默。美聯社

聲援彭帥籲抵制北京冬奧 康特：原則價值更甚金牌

2021-11-22 13:13
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

2021-11-25 08:31

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」