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MLB／不想花3億買游擊手 老虎轉向貝茲

體育新聞組／綜合報導
老虎傳出和貝茲進行合約談判。（美聯社）
老虎傳出和貝茲進行合約談判。（美聯社）

今年自由市場是游擊手大年，柯瑞亞（Carlos Correa）與席格（Corey Seager）為頭號兩大咖，不過兩人先前都傳出想要巨額長約，因此讓不少球隊有所顧忌，老虎隊就是其中之一，據媒體報導他們不願對任何球員開出超過3億美元合約，因此將目標轉往開價較低的前大都會游擊手貝茲（Javier Baez）身上。

老虎季後想要積極補強游擊不是祕密，先前總教練辛區（AJ. Hinch）就被拍到和昔日太空人子弟兵柯瑞亞共餐的照片，儘管兩人表示這只是一般的聚餐。仍讓外界有不少聯想。不過大聯盟官網資深記者海曼（Jon Heyman）指出，老虎球團不願開超過3億美元的巨額合約給任何一個球員，因此簽下柯瑞亞的機率並不大。

而據《ESPN》資深記者歐尼（Buster Olney）的說法，老虎已將目標轉向要價較低的貝茲，能讓老虎能將省下來的錢進行其他補強。而根據最新消息，老虎動作很快，已與貝茲進入合約談判階段。

值得一提的是小熊曾在2020年對貝茲提出8年1.68億美元延長合約，但遭到貝茲團隊拒絕，雙方談判因疫情中斷，本季小熊決定重建後才送走這位自家培養的明星游擊手到大都會，而這金額可能就是貝茲的底價。官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）則透露，貝茲近幾周已與多支球隊交涉，有很高的機率會在本周作出決定。

除了老虎外，據官網記者羅森索（Ken Rosentha）的消息指出，大都會在貝茲爭奪戰也還沒出局，自新總管艾普勒（Billy Eppler）上任後就一直與貝茲保持連繫，續留意味濃厚，尤其在老闆科恩怒罵馬茲（Steven Matz）經紀人的「失信風波」後，貝茲團隊或許會給大都會跟進報價的機會。

大都會 柯瑞 太空人

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