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MLB／誰來洋基補強游擊防區 藍鳥塞米恩被點名

體育新聞組 / 綜合報導
媒體認為塞米恩適合洋基。（路透資料照片）
媒體認為塞米恩適合洋基。（路透資料照片）

季後表示將積極補強游擊防區的洋基，原定將目標鎖定在大物游擊手席格（Corey Seager）身上，但現在看來雙方達成協議的可能性微乎其微。據媒體報導，洋基認為二壘手塞米恩（Marcus Semien）更適合整個團隊。

大聯盟官網記者海曼(Jon Heyman)在節目上透露，洋基毫無疑問想補強游擊，但他認為「塞米恩比席格更適合洋基」，因為根據大聯盟官網新秀排名，洋基農場中已有兩名前景被看好的游擊手，考量席格之前傳出期望簽下至少7到8年合約，因此洋基可能不太想用長約投資，傾向將目標轉向另一大咖內野手塞米恩，外界評估他正尋求4到5年合約，更適合作為短期戰力補強的選擇。

今年以1年1800萬美元加盟藍鳥的塞米恩，轉至二壘位置後砲火更猛烈，敲出45轟刷新二壘手單季全壘打紀錄，同時他自2019年起累積15.4WAR高居聯盟第一；守備也兼具多功能性，生涯在游擊、二壘與三壘各有至少400局經驗，更增添自己的價值。

另一豪門道奇則展現非簽回席格不可的態度，近日道奇棒球事務總裁弗里曼（Andrew Friedman）就在大聯盟Podcast節目上表示：「回顧過去表現，席格對我們來說意義非常重大，我們這幾年一起攜手奪冠，他也做出絕佳貢獻，和我們默契十足，因此絕對會積極留住他。」

弗里曼肯定席格是名頂尖球員，一定能獲得很好的合約，不過他也指出道奇陣中有很多極具天賦的球員，還是會檢視團隊薪資，結果如何就交給時間決定吧。

事實上除了這兩大豪門外，也有許多球隊正虎視眈眈，搶著網羅這名王牌游擊手，包括老虎和遊騎兵都已和他的經紀人聯繫。外界推測席格將會趕在12月1日勞資協議到期前簽約，避免自由市場陷入停擺期，但關鍵在王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）能否在這段期間，幫他爭取到他想要的長年大約。

洋基 道奇 投資

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