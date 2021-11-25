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國際奧會主席視訊彭帥後 美媒揭他與張高麗相識

MLB／明年MVP超前預測 ESPN押寶「大谷隊友」

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

2021年的年度MVP才頒完沒多久，美國媒體「ESPN」立刻推出2022年的年度MVP預測，投打「二刀流」的大谷翔平雖被看好，但作者杜利多（Bradford Doolittle）最終的選擇是大谷隊友楚奧特（Mike Trout）。

今年美聯MVP由充分展現投打「二刀流」的大谷翔平全票拿下，杜利多也指出，去年季前的賭盤賠率，楚奧特還是排名第一，大谷則與賈吉（Aaron Judge）並列第三，這也代表預測的難度，「但我還是要預測，對多數人來說，這真的太早了」。

對於明年的美聯MVP人選，杜利多看好大谷翔平、楚奧特以及今年MVP票選排名第二的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），潛在競爭者是光芒隊超級新人法蘭柯（Wander Franco）。

楚奧特。（路透）
楚奧特。（路透）

杜利多表示，大谷今年表現令人驚奇，但要看這股熱潮明年是否衰退，而他在下半季打擊有些下滑，「如果天使隊對待他更加小心翼翼的話，可能給予別人機會」。

不過這幾人中，杜利多押寶楚奧特，但已不如過去幾年的理所當然，原因在於楚奧特傷勢未明，但只要恢復，他的技巧、天份都還是無人能敵。

大谷翔平的名字還有被提到一次，就是美聯塞揚獎的潛在競爭者，杜利多雖然看好藍鳥隊投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）能夠拿下明年美聯塞揚，但也指出，大谷今年在投手丘上的表現，證明自己有一搏的實力，就看能否更穩定發揮。

另外國聯塞揚獎，杜利多看好大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）得獎，國聯MVP則是教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

大谷翔平 大都會 美國

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