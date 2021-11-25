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MLB／不滿基特被批評 「雷神」嗆：現在最想K掉柯瑞亞

編譯中心／綜合報導
辛德賈德（圖）力挺名人堂球星基特，直言現在最想三振批評這位傳奇的柯瑞亞。（美聯社）
辛德賈德（圖）力挺名人堂球星基特，直言現在最想三振批評這位傳奇的柯瑞亞。（美聯社）

轉戰新東家天使的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），對於柯瑞亞（Carlos Correa）日前批評基特不配拿金手套的言論感到很不滿，讓他直言目前最想三振的打者就是柯瑞亞。

柯瑞亞是在西班牙的Podcast節目上公開抨擊永遠的洋基「隊長」基特（Derek Jeter）不配得到任何一座金手套，這番言論引起許多網友熱議，辛德賈德也加入戰火決定為名人堂球星發聲。他在節目中被問到最希望三振哪位球員時，辛德賈德停頓一下，隨即回答：「柯瑞亞」。他解釋說，「不是外界認為的偷暗號原因，只是覺得他之前說基特不配任何一座金手套，讓我覺得有點荒謬。」

傳奇球星基特曾入圍14次全明星賽，並各拿過五次金手套和銀棒獎殊榮。但柯瑞亞舉進階數據批評，他在1995年至2014年間靠防守手下的分數數值(DRS，Defensive Runs Saved)是呈現負的165，並且在當時31位游擊手中排名最低。

而對於柯瑞亞的批評，基特先前也霸氣表示，「我西班牙語不太好，但我認為這不值得回應。」

柯瑞 入圍 天使

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