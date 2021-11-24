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MLB／年度最佳陣容 大谷翔平投打獲雙料肯定

體育新聞組／綜合報導
打者翔平入選年度第一隊指定打擊。（路透）
打者翔平入選年度第一隊指定打擊。（路透）

MLB官方23日公布年度最佳陣容，大谷翔平的「二刀流」表現讓他分別以指定打擊和先發投手雙重角色入選一隊和二隊。

大谷翔平是第三位獲得此獎的日本球員，去年達比修有獲選先發投手年度第一隊，前田健太則是第二隊；而大谷在日職時期，就曾於2016年的最佳九人兼指定打擊獎，同時獲選最佳投手及指定打擊。

一如2019年和2020年，2021年的最佳陣容分別由50%球迷票選和50%專家小組票選得出。分為一隊和二隊，每隊有一名捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手和指定打擊，加上三名外野手、五名先發投手和兩名後援投手。

指定打擊：

一隊：大谷翔平（天使）

這位「二刀流」天才再獲殊榮，首度獲選MLB年度最佳陣容一隊的指定打擊。大谷是第一個在單一賽季至少45支全壘打、25次盜壘和得分100的美聯球員。對於一位投手來說更是不錯。

二隊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

在雙膝都動手術而錯過2020年大部分時間後，艾瑞瓦茲以攻擊指數（OPS）0.877、33支全壘打、104個RBI的成績回歸，獲選年度第二隊。他曾在2019年也入選第二隊。

一壘手

一隊：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）

小葛本季大爆發，與皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）並列全壘打王（48支），同時得分123領先全聯盟、OPS 1.002獨步美聯。這是22歲的小葛首次入選年度最佳陣容，也是他眾多第一之一。

二隊：弗里曼（Freddie Freeman，勇士

即使小葛雷諾擋道，弗里曼無法連續第二年入選一隊，但至少弗里曼有只世界大賽冠軍戒指。本季他的打擊三圍為強大的0.300/.393/.503，並打出國聯最高的120得分。

二壘手

一隊：塞米恩（Marcus Semien，藍鳥）

曾以游擊手入選2019年二隊，塞米恩在2020年與藍鳥隊達成1年合約，被要求改換防守位目置。但他卻創下單季45支全壘打的二壘手最高記錄，同時OPS達0.873、有102分打點和115個得分。

二隊：奧比斯（Ozzie Albies，勇士）

首度入選年度二隊，奧比斯成為史上第4位至少30支全壘打、20次盜壘和100個點的二壘手，加入1990年桑德伯格（Ryne Sandberg）、2002年和2005年索利安諾（Alfonso Soriano）和2018年貝茲（Javier Baez）之列。

游擊手

一隊：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）

即使整季飽受肩傷之苦，但小塔提斯打出42支全壘打、25次盜壘、97個打點和99個得分，OPS達0.975。這是22歲的小塔提斯連續第二年入選年度第一隊。

二隊：透納（Trea Turner，道奇

特納在交易截止大限前由國民隊被交易到道奇隊，移防二壘。 但無論效力哪隊或什麼位置，28歲的他以0.328/.375/.536的打擊三圍拿下打擊王，並首度入選MLB年度陣容。

三壘手

一隊：萊里（Austin Riley，勇士）

勇士隊在亞古納（Ronald Acuna Jr.）缺陣下仍打下世界大賽冠軍的一個重要原因，就是24歲的萊里以0.303的平均打擊率、33支全壘打、33 支二壘打和107個打點，首次入選MLB年度一隊。

二隊：狄佛斯（Rafael Devers，紅襪）

憑藉職涯最高的38支全壘打和113個打點、101得分和0.890的OPS，24歲的狄德斯本季進一步自我證明不斷成長的明星形象。這是他首度入選年度陣容。

先發投手

一隊：薛則（Max Scherzer，道奇）、柏恩斯（Corbin Burnes，釀酒人）、布勒（Walker Buehler，道奇）、瑞伊（Robbie Ray，藍鳥）、柯爾（Gerrit Cole，洋基）。

二隊：大谷翔平（天使）、烏力亞斯（Julio Urias，道奇）、高斯曼（Kevin Gausman，巨人）、弗里德（Max Fried，勇士）、惠勒（Zack Wheeler，費城人）

後援投手

一隊：海德（Josh Hader，釀酒人）、漢崔克斯（Liam Hendriks，白襪）。

二隊：伊格列西亞斯（Raisel Iglesias，天使）、簡森（Kenley Jansen，道奇）。

捕手

一隊：培瑞茲（Salvador Perez，皇家）

二度入選一隊，31歲的培瑞茲本季大放異采，不僅打破過去職涯最多27支全壘打，以48支與小葛雷諾並列全壘打王，還打破名人堂成員班奇（Johnny Bench）在1970年創下的最多全壘打捕手記錄，並追平索勒（Jorge Soler）的皇家隊隊史記錄。

二隊：波西（Buster Posey，巨人）

在缺席2020賽季後，波西歸隊以2012年拿下國聯MVP後的最佳OPS 0.889，幫助巨人隊取得隊史創紀錄的107勝，然後宣布退役。 這是他首次入選年度二隊。

外野手

一隊：索托（Juan Soto，國民）、哈波（Bryce Harper，費城人）、賈吉（Aaron Judge，洋基）

索托為連續第三年入選年度陣容，也是連續第二年獲選為一隊。哈波和賈吉都是首次入選。

二隊：卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos，紅人）、塔克（Kyle Tucker，太空人）、赫南德茲（Teoscar Hernández，藍鳥）。

投手大谷入選年度第二隊先發投手。（路透）
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道奇 勇士 大谷翔平

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