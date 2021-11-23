MLB／名人堂票選 A-Rod、老爹首入圍 最具爭議候選人

A-Rod（左）和老爹（右）今年度入圍MLB名人堂票選名單。（Getty Images）

2022年MLB 名人堂票選名單22日正式公布，在13名新入選者中最知名的是前洋基 球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和前紅襪強打「老爹」歐提茲（David Ortiz）。

而一些待選多年的老將是否能在今年獲得足夠選票入列名人堂，也是眾所關注的重點。

除了A-Rod和老爹外，今年新加入名人堂票選的名單還有：克勞佛（Carl Crawford）、「小王子」菲爾德（Prince Fielder）、霍華德（Ryan Howard）、林瑟肯（Tim Lincecum）、莫諾（Justin Morneau）、納森（Joe Nathan）、派柏本（Jonathan Papelbon）、皮維（Jake Peavy）、柏辛斯基（A.J. Pierzynski）、羅林斯（Jimmy Rollins）和泰雪拉（Mark Teixeira）。

雖然A-Rod近年來改變形象，完全擺脫曾經使用PED禁藥的陰影，並成為知名MLB主播之一。但因PED醜聞在2014年被MLB整季禁賽，讓他成為入圍 名人堂票選名單中爭議最高的候選人之一。

在波士頓深受愛戴的老爹歐提茲也不遑多讓。2016年曾經傳出他和其他103名MLB球員在2003年未能通過PED測試，但因這是發生在MLB推出正式PED測試計畫之前，所以他沒有被停賽，而測試結果從未公布。

要入選名人堂需要至少獲得75%的選票。如果當年未能達標，至少要獲得5%的選票才能繼續成為候選人。待選時間最長為10年。

今年選票上還有17名等待達標的球員。有4人已是最後一年獲得票選資格，包括邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）、席林（Curt Schilling）和索沙（Sammy Sosa）。席林在2021年獲得71.1%選票，雖公開要求將其從選票中剔除，但名人堂拒絕。

邦茲、克萊門斯和索沙3人都深受類固醇醜聞纏身，大幅影響入選名人堂的機會。邦茲和克萊門斯的得票率歷來都在穩步上升，但得票率最高只有60%到65%，比入列古柏鎮所需門檻少了10%。

除了邦茲、克萊門斯和席林之外，三壘手羅倫（Scott Rolen）是唯一一位在2021年得票率超過50%的球員。

BBWAA成員是否會像對待邦茲和克萊門斯一樣對待因使用PED而被禁賽但被看好入列名人堂的羅德里奎茲？歐提茲是否會因涉入PED測試而承受任何後果？2022年1月25日就會有答案。