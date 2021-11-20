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MLB／柯瑞亞批不配5座「金手套」 洋基傳奇基特這麼說…

體育新聞組／綜合報導
基特認為柯瑞亞的批評完全不值得回應。（Getty Images）
基特認為柯瑞亞的批評完全不值得回應。（Getty Images）

自由市場大物游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）先前在Podcast節目上，公開抨擊永遠的洋基「隊長」基特（Derek Jeter）不配得到任何一座金手套，引起大批網友熱議。基特則霸氣表示：「這不值得回應」。

柯瑞亞本季首度拿下游擊手金手套，甚至贏得象徵防守最高等級的白金手套，他日前參與貝爾川(Carlos Beltrán)所主持的Podcast節目談論得獎心得，突然話鋒一轉公開批評洋基傳奇基特不配擁有任何一座金手套，甚至提出進階數據佐證，他生涯DRS(用防守為球隊手下的分數)是-165，根本沒有為隊帶來任何效益。

現為馬林魚隊執行長的基特，隨後在公開場合被問到此事，他表示：「我沒有想太多，不清楚我的名字是怎麼被提到的，畢竟我的西班牙語不太好。我也還沒看過影片，不知道他是如何陳述這一切，我甚至認為這不值得回應。」

「我的意思是我可以提出各種面向澄清，但我並不想這麼做。」基特補充說。

柯瑞亞在今年自由市場成炙手可熱的目標，包括與太空人結下世仇的洋基，都不在乎當年作弊醜聞，傳出想要網羅這名王牌游擊手，不過柯瑞亞卻公開貶低洋基傳奇人物，可能又會在洋基迷心中留下負面形象。

洋基 柯瑞 太空人

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