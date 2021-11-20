MLB／大谷拿MVP 賭盤業者不在乎賠百萬 興奮見證歷史

大谷翔平全票獲選年度MVP，連運動賭盤業者都替他感到興奮。 （截圖自MLB Cut4推特）

日本 球星大谷翔平 本季在大聯盟徹底發揮「二刀流」身手，在投打兩端都留下傲人表現，好成績更讓他全票當選年度MVP。就連美國 的運動賭盤業者，都替他感到非常興奮。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，美國有一位內華達洲的賭客，在3月19日時就在美國賭盤網站「Caesars Sportsbook」下注3萬元，賭大谷翔平能夠拿下年度MVP。

由於當時外界普遍認為，大谷很難在整個球季都維持「二刀流」的身分，因此看好他能獲得年度MVP的人並不多，因此在這位賭客下注時，大谷的賠率高達30倍。但後來大谷成功打破所有人的質疑，也讓這位慧眼獨具的賭客贏得90萬美元的賭金。

由於本次下注的總金額並不高，因此對業者而言，結算最後的損失恐超過100萬元。賭盤業者說明，他們是近年來才開始進行MVP等等的相關賭盤，而這筆金額將會是相關項目中，有史以來最大的一筆虧損。

然而業者卻對此並不在意，表示大谷翔平在投打兩端擁有出色的才能，只要能夠維持健康，繼續在二刀流上發展，未來一定都是MVP的人選。能夠親眼見證大谷翔平的歷史時刻，讓他感到相當興奮與期待。

另一家賭盤業者則稱，由於大谷在開季過後，馬上展現出驚人的表現，因此在夏天時期的賠率，即使下注5000美元以上，也只能賺到100美元，顯示出那時的大谷，已經被眾家看好能夠拿下年度MVP的榮耀。