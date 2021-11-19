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MLB／大谷全票奪MVP 哈波2度獲獎

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

被譽為「日本貝比魯斯」的天使隊「二刀流」大谷翔平不負眾望，以全票獲選2021年球季MLB美聯MVP。剛獲得今年漢克阿倫獎的費城人隊哈波（Bryce Harper），自2015年後第二度拿下國聯MVP。

27歲的大谷翔平包辦全部30張第1名選票，以總分420分大勝藍鳥雙雄小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）的269分和塞米恩（Marcus Semien）的232分，成為史上第19位全票獲選的得主。巧合的是：前一次全票MVP就是2015年的哈波。

大谷透過翻譯表示，「我對獲獎非常高興。只想對投票給我的BBWAA 所有作家說聲謝謝。我的隊友、教練、經理，以及所有參與其中的人，包括訓練人員。以及所有支持我度過風雨的粉絲，還有為我進行Tommy John手術的醫生。」

他對今年印象最深的回憶是參與全明星賽，「因為我過去沒有那樣的機會。」

贏取年度大賞，大谷不諱言：「我當然想帶回這座獎，這是所有職業球員的目標。」但他緊接著吐露，「我更感激的是，相比在日本一開始，美國球迷、美國棒壇對二刀流更加抱持接納、歡迎的態度，我對此覺得感激。」

哈波的情形比較複雜。他獲得30張第一名選票中的17張，總得分348分，緊隨其後的是國民隊索托（Juan Soto）的6張第一名選票、274 分和教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的2張第一名選票、244分。

今年兩位MVP大谷和哈波都無緣季後賽。成為1931年開始頒發MVP獎項以來以來第9對，也是自1987年藍鳥隊貝爾（George Bell）和小熊隊道森（Andre Dawson）以來的第一對。

哈波激動地表示，「我太震驚了，真的！」「今年是很艱難的一年，居然是以在4月28日遭時速97英里的觸身球展開。那幾天、那幾周對我來說絕對是最艱難的時刻。而隊友也一直耐心地陪伴並等待我歸隊，這一切都真的難以置信。」

大谷是天使隊史第6位MVP，也是繼2001年鈴木一朗後的第二位日裔MVP。此外，一朗在1994到96年完成日本職棒太平洋聯盟年度MVP三連霸，而大谷也曾在2016年獲獎，兩人並肩成為史上唯二在日職、美職都拿過年度MVP的球員。雖然從技術面來看，他是MLB史上第一位獲得MVP的指定打擊，但從另一個技術面而言，他是第23位贏得MVP獎項的投手。

哈波。（路透）
哈波。（路透）

日本 美國 大谷翔平

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