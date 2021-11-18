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MLB／國聯柏恩斯、美聯雷伊 豪取塞揚獎

體育新聞組／綜合報導
柏恩斯。（路透）
柏恩斯。（路透）

MLB本季投手演出精采，創下單季9場無安打比賽紀錄。美國棒球作家協會（BBWAA）17日評選出今年塞揚獎得主，美聯得主是藍鳥隊左投雷伊（Robbie Ray），國聯則由釀酒人隊右投柏恩斯（Corbin Burnes）獲獎。

雷伊創下大聯盟投手谷底翻身的紀錄，而柏恩斯則是終結了釀酒人隊塞揚獎乾旱期。

雷伊表季表現遠遠超出藍鳥隊的期望。藍鳥在2020年季中網羅雷伊，並在去年冬天與他簽訂了一份1年800萬元的合約。在去年至少登板50局的投手中，雷伊6.62的自責分率（ERA）和每9局7.8次的保送率墊底，但今年表現完全脫胎換骨。從前一年自責分率6.62到贏得塞揚獎，創下MLB歷史紀錄。先前保持這個紀錄的是李伊（Cliff Lee），他在2007年的防禦率為6.29，隔年獲得美聯塞揚獎。

上個月剛滿30歲雷伊本季2.84的ERA為美聯最佳，他主投193 1/3局、32場先發、154標準化防禦率（ERA+）和1.045「每局被上壘率」（WHIP）也是美聯佼佼者。本季總共三振全聯盟最佳的248人次，並將保送率從每9局7.8次降至僅2.4次。他與投手教練沃克（Pete Walker）密切合作，更有信心直攻好球區，從而改造了自己。

雷伊是藍鳥隊第5位贏得塞揚獎的投手，也是已逝名人堂成員巨投哈勒戴（Roy Halladay）在2003年獲得該榮譽之後的第一人。他也成為史上第9位贏得塞揚獎卻成為自由球員的投手，2022年的歸宿目前還不清楚，但無論如何，他已成藍鳥隊的代表。

柏恩斯的2021年開季就是個驚奇：在投出第一個四壞保送前三振了58名打者。他在28場先發的167局中以2.43的ERA取得11勝5敗的戰績，並且在ERA、三振率35.6、三振保送率6.88、投手獨立防禦率（Fielding Independent Pitching, FIP）1.63和被擊球率（barrel rate）2.9%居全聯盟之冠。他的FIP是自1969年開啟分區系列賽以來的第二低，僅次於名人堂成員「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）在1999年創下的1.39。

柏恩斯的167局數沒有達到正常的塞揚獎標準，在此之前最少的是史奈爾（Blake Snell）在2018年的180 2/3局（不計縮水賽季），不過這是迫於時勢的妥協產物。27歲的柏恩斯因新冠病毒檢測呈現陽性，在賽季開打後缺席2周。釀酒人隊本季採用6名投手輪值，今年全聯盟只有4名投手能投到200局以上。

釀酒人隊上次投出無安打比賽的投手是1987年的尼維斯（Juan Nieves），而柏恩斯本季投出隊史第8次和第9次無安打比賽，為1982年沃科维奇（Pete Vuckovich）之後首位塞揚獎得主。釀酒人隊史首位獲獎者是1981年的名人堂球星芬格斯（Rollie Fingers）。

目前MLB唯一從未拿過塞揚獎的球隊是1961年成軍的遊騎兵隊；塞揚獎乾旱期最久的是金鶯隊，其最後一位得主是1980年的史東（Steve Stone）。

雷伊。（路透）
雷伊。（路透）

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