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MLB／大都會找新總管 被12人拒絕後 艾普勒同意掌舵

體育新聞組╱綜合報導
在被12人拒絕後，大都會終於找到前天使總管艾普勒接任新總管。（歐新社）
在被12人拒絕後，大都會終於找到前天使總管艾普勒接任新總管。（歐新社）

大都會找尋新總經理的過程並不順利，在過去一個多月雖然傳出許多面試人選，但卻始終找不到人接手，不過現在傳出消息大都會將聘用前天使總經理艾普勒（Billy Eppler）。

天使在2020賽季後開除艾普勒，也結束他在天使五年的任期，在艾普勒當任總經理的這段時間，天使的戰績並不理想，一共為332勝376敗，勝率0.469不到一半，再加上天使擁有全聯盟最強的球員之一楚奧特（Mike Trout），卻連一次季後賽都未能闖進，因此球團認為總經理必須負起很大的責任。

大都會前一任總管波特（Jared Porter），在今年年初坦承曾向一名女記者傳送裸露下體的不雅照，因此遭大都會老闆柯恩（Steve Cohen）解雇，僅任職數個月就下台。隨後接手代理總經理工作的副總經理史考特(Zack Scott)則因為9月酒駕事件後留職停薪，最後在11月被開除。

大都會在今年休賽期間一共和12名人選會談，其中包括找來「破咒總管」艾普斯坦（Theo Epstein）、「魔球總管」賓恩(Billy Beane)等知名高階經理人，但他們對此都表示不感興趣，而釀酒人則拒絕讓總裁斯特恩斯(David Stearns)進行面試，在經過多番波折後，目前預計將會和艾普勒達成協議。

大都會 天使 面試

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