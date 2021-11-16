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MLB／英迪亞、阿羅薩雷納 勇奪新人王

體育新聞組／綜合報導
紅人隊二壘手英迪亞獲國聯最佳新人獎。（路透）
紅人隊二壘手英迪亞獲國聯最佳新人獎。（路透）

美國棒球作家協會（BBWAA）15日公布美國職業棒球大聯盟（MLB）傑基羅賓遜（Jackie Robinson）年度最佳新人獎，國聯得獎人是紅人隊二壘手英迪亞（Jonathan India），美聯部分則是由光芒隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）獲獎。

雖然2021年有新秀群雄競起，但這兩名得獎人從本季開幕戰起就對球隊的勝場數做出最大貢獻。

26歲的阿羅薩雷納是光芒隊史上第4位年度最佳新秀，也是自2013年外野手邁爾斯（Wil Myers）以來的第一位。對來自古巴的他來說，這個獎項早在2021賽季開始之前就已是備受期待的結果。他在2020年季後賽創下最多全壘打（10支）和安打數（29支）紀錄，立下一個不可能的門檻。他也成為史上第1位生涯先奪季後賽MVP再擒新人王的球員。

阿羅薩雷納的Baseball-Reference版勝場責獻率（WAR）4.2領先所有大聯盟新秀，同時在FanGraphs版的WAR以3.3僅次於英迪亞的3.9。

本季20支全壘打和20次盜壘，打序總是在前4棒次的阿羅薩雷納是過去10年第3個達到20-20的新秀。他的.274場均打擊率領先所有新秀，94個得分、32支二壘打、56次保送、20次盜壘、.356上壘率和.815 OPS在美聯新秀中名列前茅。

24歲的英迪亞是紅人隊史上第8位年度最佳新秀得主，也是自1999年右投威廉森（Scott Williamson）之後的第一人。他在2018年業餘選秀中以第5順位獲選，今年春訓時表現出色，開季就列入先發陣容。

英迪亞本季表現一鳴驚人，上壘率.376、二壘打34支、被保送71次、得分98分和出賽場次150場，都領先所有大聯盟新秀，而其攻擊指數（OPS）則以.835排名第二。除了打擊表現優秀之外，他的12次盜壘數也是全隊最高，並以23次觸身球領先所有國聯球員。

他受邀參與紅人隊春訓，原本期望不高，但靠著出色表現，成為開幕日先發名單中最年輕的球員，也是自1963年大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）之後辛辛那提紅人隊第一位在開幕日先發的二壘手。

光芒隊外野手阿羅薩雷納獲美聯最佳新人獎。（歐新社）
光芒隊外野手阿羅薩雷納獲美聯最佳新人獎。（歐新社）

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