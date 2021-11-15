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MLB／為克蕭出走打算？道奇相中紅人雙王牌

體育新聞組／綜合報導
道奇自由球員眾多，不一定能留下克蕭。（路透）
道奇自由球員眾多，不一定能留下克蕭。（路透）

道奇並未向克蕭（Clayton Kershaw）提供合格報價（QO），外界紛紛開始猜測克蕭是否會續留道奇。而近日「USA Today」記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，由於紅人想節省薪資支出，可能會將兩大王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與葛雷（Sonny Gray）交易出去，道奇也對兩人有濃厚的興趣。

紅人隊與運動家隊透露，為了節省薪資支出，他們陣中每一個人都可以被交易。而紅人目前正待價而沽的有兩大王牌葛雷與卡斯提歐，以及內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）。

道奇在今年沒提供克蕭合格報價，球隊的說法是希望讓克蕭本人能夠好好做決定，但也透露他們已經在跟紅人進行討論卡斯提歐和葛雷的交易案。報導也提到，最終若克蕭決定回歸，道奇一定會替他留個位置。

卡斯提歐生涯目前為止5年都待在紅人，成績40勝49敗，防禦率3.72；葛雷生涯戰績82勝72敗，防禦率3.61。

道奇在季後賽期間先發輪值就一再受到考驗，今年克蕭、薛則（Max Scherzer）又成為自由球員，梅伊（Dustin May）在TJ手術後還得進行復健，遭醜聞纏身的包爾（Trevor Bauer）也歸期未定，休賽季補強先發投手戰力已勢在必行。

道奇 季後賽

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