MLB／菊池雄星成自由身 波拉斯：其他隊搶著要

菊池雄星上季表現不差，將爭取更大合約。（路透）

就在水手隊確定不執行日籍左投菊池雄星明年球團選擇權後，隨後他本人也拒絕1年1300萬元的球員選擇權，將進入自由市場來尋求一張更有保障的合約。王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）也表示，以菊池雄星過往的表現來說，他值得擁有更好的合約。

波拉斯表示水手會捨棄菊池雄星，主要是因為他們陣中還有許多年輕又具天賦的投手，因此能理解對方的決定，但市場上永遠都需要先發投手，只是水手不在其中。他以「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）為例，「就算他本季只投了2局，大都會 仍願意開給他合格報價」，我們認為菊池投入自由市場更能彰顯他的價值，他也補充這是菊池自己的決定。

這位王牌經紀人也信心十足提到許多球隊都對菊池雄星感到興趣，「我知道市場上對投手有需求，也有許多球隊來找我，並表示菊池雄星就是他們優先考量的對象，因為他們需要一名先發投手，而且誰不想要一位全明星左投呢？」並盛讚他的優勢，「在聯盟中有多少左投跟他一樣，能把球投到97英哩？也許5、6個，但從自由市場來看，應該只有2、3個。」

菊池是水手今年唯一入選明星賽的球員，上半季一度繳出連續6場優質先發，防禦率僅3.18。不過到了下半季嚴重失速，甚至被調往牛棚。對此波拉斯解釋這是因為疲勞影響，讓他到了極限，「看看他前120局的成績吧，當時仍是7勝6敗、防禦率3.89，但球季最後9場吞下0勝3敗，防禦率飆漲至6.14，才讓整體成績下修至出7勝9敗、防禦率4.41。」

「和2020年的47局相比，他本季投了157局之多，這是很顯著的增加，許多先發投手都會因此受影響，但他前120局的表現就是個全明星，我想各隊都能看出是疲勞拉低他的表現，最後5到6場先發一點都不像正常的菊池」，波拉斯補充說，「他試著付出所有，但在大聯盟層級，你不能大幅增加局數又得維持一樣的表現，這是行不通的。」

季末失速是水手捨棄菊池原因，但極度缺乏先發投手的自由市場中，菊池仍占有相對大的優勢，預期還是會引來不少球隊關注，他也以複數年合約為目標。