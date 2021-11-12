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MLB／銀棒獎出爐…大谷首獲獎、波西退休前拿5次

張大仁
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

MLB Network公布年度銀棒獎得主。「雙刀流」大谷翔平以指定打擊身分首度得獎。巨人隊鐵捕波西（Buster Posey）宣布退休之際拿到生涯第5座。

銀棒獎是表彰各聯盟每個位置的最佳進攻表現者。得主是由每支MLB球隊的總教練和3名教練投票決定。投票是根據統計數據以及教練們對球員整體進攻價值的總體印象。

2021年銀棒獎得主如下：

一壘手

國聯：勇士隊弗里曼（Freddie Freeman），第3次獲獎；他是2020年國聯MVP和2021年世界大賽冠軍，在159場比賽中打出31支全壘打、0.896 OPS和領先國聯的120得分。

美聯：藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），首度得獎。22歲的他以48支全壘打與皇家隊捕手培瑞茲並列聯盟之最，而.401的上壘率和0.601的長打率居美聯首位，123得分和363個壘打數居全聯盟之冠，讓他成為最年輕的一壘手和最年輕的藍鳥隊球員打擊獎主。

二壘手

國聯：勇士隊奧比斯（Ozzie Albies），第2次得獎。他本球季成為第4位單季打出30支以上全壘打、20次以上盜壘和打點超過100的二壘手。

美聯：藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien），首次得獎。他創下單季162場比賽中擊出45支全壘打、102個打點、115個得分和0.813的OPS的二壘手紀錄。

游擊手

國聯：教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），第2次得獎。他克服左肩傷痛，打出42支全壘打、97個打點、99得分、25次盜壘，攻擊指數（OPS）達.975。他也是不到23歲就贏得一次以上銀棒獎的5名球員之一。

美聯：紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts），第4次獲獎。身為三屆全明星隊球員，他本季出賽144場，打出23支全壘打、34支二壘打、打擊率.295，OPS達0.863。

三壘手

國聯：勇士隊萊里（Austin Riley），首度得獎。本季只有3名球員擁有3成打擊率、30支全壘打和100個打點，另兩人是藍鳥隊小葛雷諾和紅人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）。

美聯：紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers），首度獲獎。他在156場比賽中打出生涯最高的38支全壘打、113分打點、101次得分和0.890的OPS。

捕手

美聯：皇家隊培瑞茲（Salvador Perez），第4次得獎。雖本季擔任指定打擊時間增加，仍先進蹲捕了120場，並擊出全聯盟最多的48支全壘打和121個打點。

國聯：巨人隊波西，第5次得獎。剛宣布退役的他與其他4人並列史上最多，隊史則僅次於邦茲（Barry Bonds）的9次。

外野手

美聯：藍鳥隊赫南德茲（Teoscar Hernandez），第2次得獎。洋基賈吉（Aaron Judge），第2次得獎。金鶯隊穆林斯（Cedric Mullins），首度得獎。

國聯：國民隊索托（Juan Soto），第2次得獎。費城人隊哈波（Bryce Harper），第2次獲獎。紅人隊卡斯特蘭諾斯，首次得獎。

指定打擊

天使隊大谷翔平（Shohei Ohtani），首次得獎。他歷史性的雙刀流表現成為本賽季最重要看點，除了投手丘上的表現，他的進攻數據為46支全壘打、100個打點、103得分、26次盜壘和0.965的OPS。

波西。（路透）
波西。（路透）

勇士 皇家 大谷翔平

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