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MLB／「我愛你，聖路易」紅雀老將卡本特感性告別

體育新聞組╱綜合報導
內野手老將卡本特紅雀11年生涯將結束。（Getty Images）
內野手老將卡本特紅雀11年生涯將結束。（Getty Images）

紅雀日前確定將不會續留老將內野手卡本特(Matt Carpenter)，這也意味著卡本特於紅雀11年生涯正式告終，離開前他真摯地寫了一封信和聖路易的粉絲揮手告別。

卡本特在2011被紅雀選中後開啟他在大聯盟的生涯，過去十年他被認為是最令人畏懼的內野手之一，但隨著年齡逐漸上升，35歲的卡本特在過去幾個賽季面臨巨大的掙扎，今年打擊率已經下滑至0.169，面對左投時的打擊率更僅0.056。

卡本特在信中寫下，「在過去幾個月裡，我盡我所能地了解球團情況，我知道我在這裡的日子將要結束了，所以我想好好感受作為紅雀的每一刻。對於那些無聊的賽前暖身或擊球練習，我都把它當成我的第一場比賽來對待，我盡可能地環顧球場，在沿途的每一步都拍下心裡的照片。唉，想想這是多麼榮幸，能夠代表這座城市這麼多年。」

卡本特最後寫下，「謝謝你們。我們一起分享了所有一切，季後賽、球迷的歡呼、再見安打，我們歷經許多令人難以置信的時刻，我會記住所有這些。我愛你，聖路易!」

卡本特效力紅雀11年的期間，敲出155轟並帶0.262的打擊率，多年來他一直是紅雀不可或缺的一員，更是多次季後賽的大功臣。

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