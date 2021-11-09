MLB／美聯MVP 大谷、小葛雷諾競逐

大谷翔平。（路透）

全美棒球記者協會（Baseball Writers Association of America，簡稱BBWAA）8日公布今年球季MLB各項年度個人獎項最後入圍名單。大谷翔平 毫無意外地入選美聯MVP，與本季全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）競逐獎座，另一位入圍美聯MVP的藍鳥球員塞米恩（Marcus Semien）幾乎肯定陪榜。

今年國聯MVP三位候選人的攻擊指數（OPS）都超過1.0，但巧合的是他們全部都未能現身季後賽。

季中由國民轉戰道奇的薛則（Max Scherzer）尋求職涯第4座塞揚獎，最大的競爭者可能不是釀酒人的柏恩斯（Corbin Burnes），而是費城 人的惠勒（Zack Wheeler）。

太空人 總教頭貝克（Dusty Baker）雖執兵符24年未能戴上冠軍戒，若今年美聯年度教練出線，將是生涯第4座，並列史上最多。國聯的紅雀教頭席爾特（Mike Shildt）在外卡戰被淘汰後遭解職，若拿下國聯年度教練，相當尷尬。

美聯塞揚獎部分，洋基柯爾（Gerrit Cole）有16勝聯盟最佳表現；藍鳥瑞伊（Robbie Ray）本季大爆發，各方看好。白襪老將林恩（Lance Lynn）剛轉隊一年就投出身價，也是熱門人選。

國聯塞揚獎

柏恩斯（Corbin Burnes）（釀酒人）

薛則（Max Scherzer）（國民／道奇）

惠勒（Zack Wheeler）（費城人）

美聯塞揚獎

柯爾（Gerrit Cole）（洋基）

林恩（Lance Lynn）（白襪）

瑞伊（Robbie Ray）（藍鳥）

國聯年度新人

卡爾森（Dylan Carlson）（紅雀、外野手）

英迪亞（Jonathan India）（紅人、二壘手）

羅傑斯（Trevor Rogers）（馬林魚、投手）

美聯年度新人

阿羅薩雷納（Randy Arozarena）（光芒、外野手）

法蘭柯（Wander Franco）（光芒、游擊手）

賈西亞（Luis Garcia）（太空人、投手）

國聯年度總教練

康索（Craig Counsell）（釀酒人）

凱普勒（Gabe Kapler）（巨人）

席爾特（Mike Shildt）（紅雀）

美聯年度總教練

貝克（Dusty Baker）（太空人）

凱許（Kevin Cash）（光芒）

瑟維斯（Scott Servais）（水手）

國聯年度最佳球員

哈波（Bryce Harper）（費城人）

索托（Juan Soto）（國民）

小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）（教士）,

美聯年度最佳球員

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）（藍鳥）

大谷翔平（Shohei Ohtani）（天使）

塞米恩（Marcus Semien）（藍鳥）