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MLB／道奇沒給合格報價…克蕭變自由身 或轉戰遊騎兵

體育新聞組／綜合報導
資深強投克蕭並獲道奇合格報價資格。（Getty Images）
資深強投克蕭並獲道奇合格報價資格。（Getty Images）

道奇隊宣布對席格（Corey Seager）、泰勒（Chris Taylor）提出合格報價，引起更多討論的是未出現在名單上的名字，資深強投克蕭（Clayton Kershaw）並未在列，他首度成為自由球員且不受任何限制，未來動向引起關注。

7日是大聯盟合格報價截止日，若球員得到合格報價，將有10天可以決定接受或拒絕，若接受，明年將以1年1840萬美元合約續留，拒絕則進入自由市場，倘若最終與其他球隊簽約，則母隊可獲得補償選秀權。

道奇今年共有3人符合合格報價資格，媒體原先預期3人都會獲得，但在截止日前道奇公告名單，獨漏克蕭，洛杉磯時報形容：「為這位未來名人堂投手不明朗的未來，帶來其他的反轉。」

克蕭的14年大聯盟生涯都在道奇度過，曾獲3座國聯塞揚獎、1座年度MVP、5度防禦率王、3度勝投王、3度三振王，本季的22場先發拿下10勝8敗、防禦率3.55，7月先因左前臂傷勢缺賽2個月，10月再度因舊傷復發提前關機，也因此錯過季後賽。

ESPN報導認為，道奇看來仍有意願帶回克蕭，至少再戰2022年，未對他提出合格報價，將給雙方更多時間釐清他的健康狀況。

洛杉磯時報指出，克蕭眼下共有三個選秀，與道奇續約、轉戰家鄉球隊遊騎兵、退休，而退休是最不可能的一個選項。

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