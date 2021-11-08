MLB／大都會打擊爛 被嗆該清理門戶

大都會打擊表現不佳，麥尼爾打擊率大退步。（路透）

大都會 在上個休賽季進行陣容補強，最終卻僅繳出77勝85敗戰績，已連5年無緣季後賽 ，據「紐約 郵報」報導，5月份被球團開除的打擊教練戴維斯（Chili Davis）近日受訪時將炮口對準球團，還說大都會必須「清理門戶」。

本季大都會許多球員的打擊表現都下滑，其中較顯著的為康福多（Michael Conforto）本季打擊率僅.232，長打率也低於.400；史密斯（Dominic Smith）在2020年賽季打擊率超過.300，今年下降至.244；麥尼爾（Jeff McNeil）落差更大，他自2018年加入大聯盟起，打擊率已連3年維持在.310以上，但今年卻僅有.251。

對此，戴維斯自信地表示，如果他整個賽季都在球隊待好待滿，斯萊特（Tom Slater）也繼續擔任助理打擊教練，情況就不會如此，他說：「我不認為康福多、史密斯、麥尼爾他們會打得那麼掙扎，我們建立了良好的信任關係，我相信我可以帶領他們走向正軌。」

戴維斯也順帶質疑了球團的組織理念，他表示，球團聲稱過程比結果還重要，「他們告訴我開除不是因為結果的關係，而是因為過程。所以如果這個過程沒有產生正向的結果，這個過程就毫無價值，因為它不是一個好的過程，這是廢話吧。」

戴維斯也批評了日前因酒駕遭開除的前總管史考特（Zack Scott），他表示，大都會必須「清理門戶」才能變得更好。而現年61歲的他過去還曾擔任過紅襪、小熊和運動家隊的打擊教練，目前他仍在尋求大聯盟球團的青睞。