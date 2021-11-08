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MLB／2年僅投2局…雷神多傷 大都會擬提合格報價

體育新聞組／綜合報導
辛德賈德曾有王牌等級的表現，可惜狀況不如預期。（路透）
辛德賈德曾有王牌等級的表現，可惜狀況不如預期。（路透）

大都會隊先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）近年因傷所擾，2年來僅出賽2場，而今年季後他也成為自由球員，據紐約媒體「SNY」報導，大都會球團正考慮是否要對他提出1年1840萬元的合格報價（QO）。

「合格報價」是在母隊待滿整季的球員進入自由球員市場時，為了讓母隊不致於損失太大，而做出的選秀補償制度。大聯盟以選手年薪排名前125名的平均值訂出合格報價，自由球員的母隊需在世界大賽結束後5天內，向球員提出1年合約「合格報價」，而球員得在世界大賽結束後12天內決定是否接受。若球員拒絕而投入自由市場，原球隊將可從簽下該選手的球隊獲得補償選秀權。

29歲辛德賈德2019年出賽32場投了197.2局，留下10勝8敗、防禦率4.28的成績，隔年3月接受韌帶置換手術，原定今年6月就能歸隊，但因為手肘疼痛導致復健進度暫緩，8月時已接種過疫苗的他又感染新冠肺炎，讓他曾怨嘆「糟透了」。今年9月底和10月初他各出賽一場，投2局失2分。

報導提到，考量到辛德賈德的傷病史和目前狀況，給予一年1840萬元的合格報價已經相當高了。

大都會 世界大賽 紐約

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