MLB／史上第1次 紅雀5人奪下國聯「金手套獎」

紅雀隊5人奪得金手套，寫下大聯盟史上第一次。(取材自紅雀隊官方推特)

不管在洛磯或紅雀隊，亙古不變的道理是亞瑞納多（Nolan Arenado）都是金手套，今年再度獲獎，寫下超狂的菜鳥年起金手套9連霸，為大聯盟史上第2人，而紅雀共5人獲獎也締造史上第1次。

大聯盟賽季落幕後，接下來兩周展開年度獎項放榜周，今天公布金手套得主，國聯榜單被紅雀「霸榜」，6人入圍最終5人獲獎，單一球隊、單一年度5人上榜為大聯盟史上首見。

除了三壘的亞瑞納多外，還有一壘高史密特（Paul Goldschmidt）、二壘艾德曼（Tommy Edman）、中外野貝德（Harrison Bader）、左外野歐尼爾（Tyler O'Neill）。

亞瑞納多從2013年起身披洛磯球衣站上大聯盟，生涯不曾擦身金手套，今年季前被交易到紅雀，仍然不改金字招牌的守備功力，蟬聯進入第9年，他是史上第2位從菜鳥年起連奪9屆金手套的球員，僅次於鈴木一朗的10年，明年就有望挑戰「朗神」紀錄。

太空人 隊古瑞爾（Yuli Gurriel）在美聯一壘勝出，37歲的年紀寫下世上最老一壘勝出紀錄，超越1964年波爾（Vic Power）的36歲。

藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien）近年以游擊為主，今年以前僅在2013、2014合計在二壘先發26場，本季轉戰藍鳥後移防二壘，竟守出生涯第一座金手套，也是本屆的大驚奇。

完整金手套名單如下：

美聯

捕手：墨菲（Sean Murphy）/運動家

一壘：古瑞爾（Yuli Gurriel）/太空人

二壘：塞米恩（Marcus Semien）/藍鳥

三壘：查普曼（Matt Chapman）／運動家

游擊：柯瑞亞（Carlos Correa）／太空人

左外野：班寧坦迪（Andrew Benintendi）／皇家

中外野：泰勒（Michael A. Taylor）／皇家

右外野：賈羅（Joey Gallo）／洋基

投手：凱柯（Dallas Keuchel）／白襪

國聯

捕手：史托林（Jacob Stallings）／海盜

一壘：高史密特（Paul Goldschmidt）／紅雀

二壘：艾德曼（Tommy Edman）／紅雀

三壘：亞瑞納多（Nolan Arenado）／紅雀

游擊：克勞佛（Brandon Crawford）／巨人

左外野：歐尼爾（Tyler O'Neill）／紅雀

中外野：貝德（Harrison Bader）／紅雀

右外野：杜瓦（Adam Duvall）／勇士

投手：弗里德（Max Fried）／勇士