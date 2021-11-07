MLB／勇士封王遊行「車隊開太快」球迷傻眼：來不及看

勇士舉行封王遊行，不過車隊車速過快引起球迷抱怨。(美聯社)

世界大賽擊敗太空人奪冠的勇士 近日回到亞特蘭大舉行封王遊行 ，不過一路上插曲不斷，除了致勝大功臣馬茲克（Tyler Matzek）疑似被警察 誤認成是一般的球迷差點遭逮捕，也有粉絲抱怨遊行巴士實在開太快了，感到相當傻眼。

有網友在推特貼出影片，只見勇士隊球迷夾道歡迎遊行車隊通過，不過球員所在的雙層巴士卻一溜煙地開過去，根本來不及看清楚車上的人，這也讓網友諷刺地寫道：「這應該是史上速度最快的遊行了。」

此外，勇士隊的奪冠大功臣馬茲克在封王遊行時，沒有與隊友一同搭乘巴士，而是用走的跟著車隊，不過他卻被警方攔下，還被「推著」走了一段路，最後甚至被多名警察團團圍住，要他表明身分。

大聯盟分析師Ryan M. Spaeder對此酸溜溜地寫道：「我要昭告天下，馬茲克差點在勇士隊的封王遊行中被逮捕，還是說，亞特蘭大警方認為這個人假扮成馬茲克混進遊行隊伍中？事實上，他就是馬茲克本人。」