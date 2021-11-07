我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

MLB／拚執教24年首冠 太空人72歲教頭再戰1年

體育新聞組／綜合報導
貝克希望率領名譽遭受打擊的太空人奪冠。（美聯社）
貝克希望率領名譽遭受打擊的太空人奪冠。（美聯社）

太空人宣布續約總教練貝克（Dusty Baker），讓現年72歲的貝克還有機會完成未達到的夢想，再拚一年爭取生涯首座世界大賽獎杯，彌補24年執教生涯0冠的缺憾。

曾3度獲選國聯年度最佳教頭的貝克，率領過五支不同球隊進入季後賽，並在2002年帶領舊金山巨人贏得國聯冠軍，不過卻總是與世界大賽冠軍擦身而過。今年太空人在世界大賽輸給勇士後，貝克也立即表示不打算退休，並且願意續留太空人，「我期待能成為這個球隊的一部份。我和這裡已有深入的連結，並且還有一些未完成的事等著我去處理。」

如今確定回歸太空人後，貝克開心的表示，「我能感受我的內心相當澎湃激動，但我不會表現的太明顯。」

太空人在2019年歷經作弊醜聞後，2020年找來貝克擔任救火隊，並穩定當時軍心動盪的太空人，貝克帶隊兩季後也相信球隊已度過那些黑暗的日子，並表明相當看好太空人的未來，「我和不少球員聊過，原本對太空人沒興趣的球員，現在都不排斥了，我認為這說明了球隊將有明亮的未來。」

對於達成續約，太空人老闆克蘭（Jim Crane）也非常肯定貝克能力，「貝克對球員很好，對球迷和媒體也很好，能讓他回來我們都非常興奮。」

「我知道你們都想知道談話內容，特別是薪資，我只能說雙方都有共識，我們也知道他想要完成什麼，所以很快就達成了協議」，克蘭補充說。

太空人 世界大賽 勇士

上一則

NBA專欄／羅瑞續航力 決定熱火上限

下一則

NBA／紐約新市長變卦 厄文上場難解套

延伸閱讀

Space X太空艙廁所故障 4太空人「包尿布」返地球

Space X太空艙廁所故障 4太空人「包尿布」返地球
日本太空人結束ISS任務 預計8日啟程返回地球

日本太空人結束ISS任務 預計8日啟程返回地球
MLB／執教24年沒拿過冠軍 太空人再與貝克續約1年

MLB／執教24年沒拿過冠軍 太空人再與貝克續約1年
想去國聯？葛蘭基可能不再當太空人

想去國聯？葛蘭基可能不再當太空人

熱門新聞

彭帥（左）曾與謝淑薇拿下多個女雙冠軍。（新華社）

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

2021-11-03 22:09
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為彭帥2017年在WTA台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。（本報資料照片）

網球／彭帥早宣告心屬張高麗？4年前戴「Z字項鏈」出賽

2021-11-03 19:15
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）

網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

2021-11-02 23:03
喬丹(右)與皮朋。（美聯社）

NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到

2021-11-04 19:16
諶利軍浪漫求婚。（取材自微博）

舉重／奧運冠軍諶利軍求婚成功 1克拉鑽戒太搶眼

2021-11-04 07:13
勇士隊在世界大賽第6戰靠著索勒、史旺森、弗里曼3發全壘打，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史暌違26年的第4座世界大賽冠軍。（Getty Images）

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

2021-11-02 23:44

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」