MLB／勇士封王遊行 球員齊喊「簽回弗里曼」

勇士隊封王遊行花了4小時巡迴亞特蘭大市區。（路透）

暌違26年的世界大賽 冠軍，勇士 隊5日的封王遊行 花了4小時巡迴亞特蘭大市區，跟當地球迷分享喜悅，招牌球星弗里曼（Freddie Freeman）的去向更成為致詞焦點，不少球員大喊：「把他簽回來。」

在世界大賽第6戰淘汰太空人隊，勇士隊在家鄉秀出獎杯，彼德森（Joc Pederson）當然也帶著幸運物珍珠項鍊出席，起點選在漢克阿倫715轟紀念碑，也是舊主場亞特蘭大-富爾頓縣體育場的遺址，最後來到現在的勇士主場。

游擊手史旺森（Dansby Swanson）在致詞時表示：「我只有幾件事要說，第一個，這座獎杯是屬於所有人的，另一點可能會讓我遇到麻煩，但是，簽回弗里曼吧！」

勇士隊封王遊行花了4小時巡迴亞特蘭大市區。（美聯社）

總教練史尼克（Brian Snitker）跟弗里曼本人聽到最後一句都笑了，達諾德（Travis d'Arnaud）、奧比斯（Ozzie Albies）致詞時也都補上這句。

弗里曼效力勇士隊12年，今年季後成為自由球員，其他球隊從美國時間周一起可以與他接觸，不過續留原隊還是他最大願望。

在拿下生涯第一座冠軍杯時，弗里曼說自己有點「冷感」，還沒感受到真正的喜悅，今天在遊行後他說：「那感覺終於來了，我們永遠都是世界大賽冠軍。」