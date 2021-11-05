MLB／家人、傷病決定退休 巨人波西：我不再享受棒球

波西正式退休。（美聯社）

波西（Buster Posey）的年代宣告結束，這位巨人隊鐵捕正式退休 ，傷病的折磨與陪伴家人的念頭，是他決定結束12年生涯的主因。

波西在4日球團為他舉辦的記者會上表示：「我希望在2月到11月之間有更多陪伴家人的時間，身體上也更難負擔，當每天要應付傷痛的時候，你很難去享受棒球。」

34歲的波西在今年還打出18轟、3成04打擊率的成績，成為史上第一位在退休年打出3成打擊率的捕手，但是2011年的一場本壘攻防，導致他骨折、韌帶斷裂，雖然因此催生出「波西條款」，但接下來一直要與傷病共存。

「到了我曾享受的事情不再是享受的時間點。」波西說道。

波西與妻子克莉絲汀一起出席記者會。（美聯社）

波西與妻子克莉絲汀（Kristen）、巨人隊主席強森（Greg Johnson）、總裁貝爾（Larry Baer）、營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）一起出席記者會，薩伊迪還是忍不住問波西：「這事是確定了嗎？我必須問一下。」引發現場笑聲。

去年因疫情 休息一年，也多少幫助波西做出這項決定，他說：「這讓我能夠在今年完全清空油箱，跟之前都不一樣。」

退休之後會最想念什麼？波西說是球隊、球員的相處，還有對於爭取勝利的興奮感，但是傷痛跟陪伴家人的想法讓他無法繼續走下去。

雖然退休後波西想回到家人身邊，不過巨人隊也表示，只要他願意，會提供球隊職位給他，波西表示：「我永遠是巨人隊一員，但現在說不出來自己能做到什麼，我很幸運打出今年球季這樣的成果，無論個人或球隊都是。」

波西曾經蹲過3場無安打比賽，追平大聯盟紀錄，生涯7度獲選明星賽，拿下過3次世界大賽 冠軍，手握新人王、MVP、打擊王、金手套以及4座銀棒獎，帶著生涯1500安、158轟退休，五年後可取得入選名人堂的資格。