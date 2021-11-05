勇士MLB封王後 官網點名球迷想看7隊奪冠

勇士在睽違26年後終於奪下世界大賽的軍，下一個球迷最期待終結冠軍荒的球隊會是哪隊呢？ Getty Images

勇士 在睽違26年後終於奪下世界大賽 冠軍，終止近16次晉級季後賽 都空手而回的紀錄，大聯盟官網也點出接下來球迷最期待能奪冠終結冠軍荒的球隊。

史上「闖進季後賽卻連續多季無緣冠軍」次數最高的3隊，都已在近年終結魔咒，除了剛奪冠的勇士，還有自1910年後14次晉級季後賽都失利的小熊，在2016年終於結束厄運。去年冠軍道奇則是破除自1988年後13次進入季後賽卻無冠的詛咒。

上述三隊在漫長等待後終於嘗到冠軍滋味後，下一個球迷期待能終結冠軍荒的球隊是誰呢？大聯盟官網點出以下7隊，挑選標準是已多年未能奪冠，但近年曾打進季後賽有一定競爭力的球隊。

首先被提及的就是隊史尚未奪冠，也僅打進過一次世界大賽的釀酒人，他們已連續4年打季季後賽，其中包含2座國聯中區冠軍，今年則是在分區季後賽輸給勇士。官網認為他們有非常聰明的管理高層，堅強也穩定的投手群，加上國聯中區競爭力不高，只要頭號球星葉力奇能終結這兩年低潮，這幾年將是他們最好的機會。

與釀酒人相同隊史尚未奪冠的光芒，近年是美聯東區強權，靠著創新的調度與前衛的想法獲得成功，樹立小市場球隊典範，只是他們需要贏得一座冠軍來證明這方法有效，否則未來可能會淪為與「魔球」發源者運動家一樣的評語：只能在例行賽成功，卻贏不了季後賽。

大都會與教士都結束一個令人失望的球季，兩隊共同特色是擁有「爆棚」的天賦，有願意花錢的「富爸爸」與超級球星，只是尚未整合成功。大都會在2015年在世界大賽敗北是近年最接近冠軍的一次，教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則開始要成聯盟門面，以這兩隊的建隊模式，很有機會在未來幾年成為冠軍。

另外急需冠軍來終結悲慘命的，則是目前已相隔72年未曾奪冠、寫聯盟最久冠軍荒，期間13次進季後賽都失敗的印地安人，以及自從2004年後就未曾在季後賽贏球，累積18連敗寫下北美四大職業運動紀錄的雙城。印地安人在2016幫助小熊破咒後承接悲情火炬，雙城則在季中送走了今年國聯冠軍賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario），不過兩隊體質都不差，就看未來能否得到幸運女神眷顧。

官網最後還是提到了洋基，雖然這支豪門球隊被拿來與這些球隊一起比較可能有點荒謬，畢竟洋基前一次奪冠才在不久前的2009年，但每年都以冠軍為目標的洋基，才剛寫下隊史超過百年來，第一次連續10年沒能打進世界大賽，每年團隊薪資都名利前茅的球團高層當然不能接受，未來幾年若奪冠大家也不會太意外。