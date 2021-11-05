「想陪家人」巨人名捕波西退休

巨人隊捕手波西將宣布退休，引起大聯盟震撼。（取材自推特）

巨人隊鐵捕波西(Buster Posey)決定退休 ，34歲加上今年打出18轟，選擇結束12年生涯令人意外，連大聯盟官網也將他與另外8位令人意外的退休球員並列。

由於巨人握有波西明年球季的選擇權，外界原本認為雙方至少還會再合作一年，但是國聯分區系列賽結束後的一番談話，或許透露了他想多陪陪家人的心聲。

巨人今年國聯分區系列賽遭道奇隊淘汰，波西賽後表示：「我想多花點時間陪伴妻子，多跟她聊聊，而且好好當一下4個孩子的全職老爹，我會慢慢生活，看事情如何發展。」

波西生涯拿下過新人王、年度MVP、打擊王、金手套獎以及4座銀棒獎，更在2010、12、14年幫助巨人在世界大賽封王，18、19年雖然表現下滑，但去年因疫情未出賽，今年反倒繳出18轟、56分打點以及3成04打擊率的成績。

白襪隊拉洛奇（Adam LaRoche）曾為了陪伴兒子而退休，大都會 隊卡戴爾（Michael Cuddyer）、皇家 隊梅許（Gil Meche）都是因傷影響出賽，合約還沒走完就退休，葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在回鍋水手隊一年後退休。

另外麥奎爾（Mark McGwire）退休前還敲出29轟，傳奇名投柯法斯（Sandy Koufax）則因慢性關節炎，在拿下生涯第3座塞揚獎時退休，當時才30歲；「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）因患有肌萎縮性側索硬化症，35歲就被迫離開球場。